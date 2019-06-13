HABER

Rusya ve Türkiye'den çelişkili İdlib açıklaması

13.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

Rusya, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasını hedef alan saldırının rejim güçleri tarafından değil, Suriyeli muhaliflerce düzenlendiğini belirtti.

Rusya ve Türkiye'den çelişkili İdlib açıklaması

Ankara olaydan rejimi sorumlu tutmuştu.Suriye'nin İdlib vilayetinde bulunan Türk gözlem noktalarından birine düzenlenen saldırıyla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, söz konusu gözlem noktasını hedef alan saldırının İdlib'deki "teröristlerce" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, saldırının ardından Türk ordusu, "askeri personelinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olunması ve teröristlerin mevkilerinin vurulması" için Rusya'dan talepte bulundu.

Bakanlık, bunun üzerine Rus savaş uçaklarının, Türk ordusunun verdiği koordinatlar doğrultusunda belirlenen hedeflere dört saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırılarda çok sayıda militanın öldürüldüğünü ve vurulan bölgedeki ağır silahların imha edildiğini duyurdu.

Türkiye Esad rejimini suçlamıştı

Saldırıyla ilgili Türkiye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gözlemevinin rejim güçleri tarafından vurulduğu belirtilmişti.

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir" denilmişti. Saldırıda üç askerin yaralandığını açıklayan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin üs bölgesinde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerinin bir kısmının da hasar gördüğünü ifade ederken olayla ilgili olarak "Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu" duyurmuştu.

Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib'de ilan edilen çatışmasızlık bölgesinde 12 Türk gözlem noktası bulunuyor.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Hong Kong’da sınır dışı yasası gösterilerinde 11 gözaltıHong Kong’da sınır dışı yasası gösterilerinde 11 gözaltı
İdlib’de Türk Üssüne Saldırı: 3 Asker Yaralıİdlib’de Türk Üssüne Saldırı: 3 Asker Yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wikilieaks kurucusu Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı!

Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı!

Reuters: İdlib'de ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki füze saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki füze saldırısına kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.