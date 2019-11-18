HABER

Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki sekizinci ortak devriyesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 13:59 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki sekizinci ortak devriye görevinin başladığını duyurdu.Suriye’de sekizinci Rus-Türk devriyesi başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki sekizinci ortak devriye görevinin başladığını duyurdu.
Suriye’de sekizinci Rus-Türk devriyesi başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ortak devriyeler, Suriye’nin Ailişar köyünün gümrük geçiş noktasından başlayarak Suriye-Türkiye sınırı boyunca doğuya doğru gerçekleşecek. Rus askeri polisi ve Türk ordusu, kuzeybatı Suriye’de sekizinci ortak devriyeyi devem ettirecek. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, "18 Kasım’da, Rus askeri polisinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile sekizinci ortak devriyesi, Ayn El Arap köyünün birkaç kilometre kuzeyindeki sınır bölgesinde başladı. Rus hava kuvvetlerine ait helikopter tarafından havadan da devriye gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Rusya tarafının Tigir ve Tayfun, Türkiye’nin ise Kirpi zırhlı aracı dahil toplam 8 askeri teçhizatın yer aldığı devriyede her iki taraftan yaklaşık 50 asker görev yapıyor. Konvoyun hareketleri ise 10 Rus Orlan İHA’sı ile takip ediliyor.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
Çavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşleri için müsait ortam yaratılmasına öncülük ediyoruzÇavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşleri için müsait ortam yaratılmasına öncülük ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birileri petrol paylaşımının içinde, derdimiz petrol değil insan dedik”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birileri petrol paylaşımının içinde, derdimiz petrol değil insan dedik”

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

12 vekil hakkında flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı 

Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı 

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.