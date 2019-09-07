HABER

Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Moskova ve Kiev yönetimi, Ukraynalı 24 deniz askerinin de bulunduğu esir ve tutukluların değişimini başlattı

MOSKOVA (AA) – Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı.

Ukraynalı denizcilerin avukatı Nikolay Polozov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, değişim sürecinin başladığını bildirdi.

Rus ve Ukrayna basını 24 Ukraynalı askerin bulunduğu Moskova’nın Lefortovo Cezaevinden Vnukovo havalimanına otobüslerle sevk edildiğini, eş zamanlı olarak Kiev Havalimanına da Rus uçağının inerek Rus vatandaşı tutukluları aldığını duyurdu.

Yetkililer, gerek değişim gerekse tutuklu ve esirlerin sayısı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Geçen yıl, kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 gemideki 24 Ukraynalı deniz asker Rusya tarafından göz altına alındıktan sonra Rus mahkemesince tutuklanarak hapse konulmuştu.

Kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu değişimi konusunda çalışmalar yapıldığını bildirmişti.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
Kapadokya’da öğrenciler yerin 7 kat altında satranç oynadıKapadokya’da öğrenciler yerin 7 kat altında satranç oynadı
Iğdır’da Dünya Ali Asgar GünüIğdır’da Dünya Ali Asgar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
değişimi Rusya tutuklu Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.