Rusya ve Ukrayna Arasında Çernobil Mücadelesi

Rusya ve Ukrayna güçleri Perşembe günü dünyanın en büyük nükleer kazasının yaşandığı ve hala radyoaktif olan Çernobil nükleer sahasının kontrolu için karşı karşıya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 1986'da büyük bir yangına ve patlamaya sahne olan, kullanılmayan nükleer santralin Rus askerleri tarafından ele geçirilmesinden önce Twitter’da paylaştığı mesajda, 1986’da yaşanan trajedinin tekrarlanmaması için canları pahasına mücadele ettiklerini söyledi.

Peki Rusya ve Ukrayna kilometreler boyunca uzanan radyoaktif topraklarla çevrili, çalışmayan bir enerji santrali için neden mücadele etti?

Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı ‘‘coğrafya’’. Çernobil, Belarus’tan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e çıkan en kısa yol üstünde yer alıyor. Yani Ukrayna’yı işgal eden Rus güçleri için makul bir saldırı hattının üstünde kalıyor.

Batılı uzmanlara göre Rusya sadece askerlerini barındıran müttefiki Belarus’tan ulaştığı en hızlı işgal yolu olduğu için Çernobil’i ele geçirdi.

Düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’ndan James Acton, Çernobil’in Rusya için A’dan B’ye giden en hızlı yol olduğunu söyledi.

ABD ordusunun eski komutanlarından Jack Keane, Çernobil’in askeri bir önem taşımadığını ancak Belarus’tan Kiev’e giden en kısa yol üstünde olduğunu söyledi. Kiev’e ulaşmak, Rusya’nın Ukrayna hükümetini düşürme planının temelinde.

Keane bu yolun Rus güçlerinin Ukrayna’yı işgal ederken kullandıkları dört hattan biri olduğunu söyledi. Diğer rotalar arasında yine Belarus’tan ikinci bir yol, güneyde Ukrayna'nın Harkiv kentine doğru ilerleyen ve Rusya kontrolundaki Kırım'dan kuzeydeki Herson şehrine doğru giden yollar bulunuyor.

Harekatların tamamının Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri gördüğü en büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı bir yetkili Çernobil’i ele geçirmenin başından beri Rusya’nın planı olduğunu ve Perşembe günü Rus askerlerinin atıl durumdaki santralde kontrolu sağladığını bildirdi. Amerikalı üst düzey bir savunma yetkilisi ise ABD’nin bu bilgiyi doğrulayamadığını kaydetti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 108 kilometre kuzeyinde yer alan Çernobil’in dördüncü reaktörü 1986 yılının Nisan ayında bir güvenlik testi sırasında patlamış, oluşan radyoaktif bulutlar Avrupa’ya yayılarak ABD’nin doğusuna kadar ulaşmıştı.

Radyoaktif stronsiyum, sezyum ve plütonyum maddeleri başta Ukrayna ve komşusu Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bazı kısımlarını etkiledi.

Felaketten kaynaklanan doğrudan ve dolaylı ölümlerin sayısına ilişkin tahminler, kanserle ilgili 93 bine kadar çıkıyor.

Sovyet yetkililer önce olayın üstünü örtmeye çalışmış ve patlamayı kabul etmemişti. Sovyet lider Mikhail Gorbaçov’un toplumdaki imajı bu nedenle zedelenmişti.Çernobil felaketinin Sovyetler Birliği’nin çöküşünde de rolü olduğu düşünülüyor.

Carnegie’den James Acton, Rusya'nın Çernobil'i ele geçirmesinin nedeninin, santrali daha fazla hasardan korumak olmadığını söyledi ve Ukrayna'nın dört aktif nükleer santralinin, geniş bir radyoaktif alan içinde yer alan Çernobil'den daha büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Acton, "Çernobil'de meydana gelecek bir kaza büyük bir sorun olacaktır. Ancak çevresindeki girilmesi yasak radyoaktif bölgenin varlığı nedeniyle, muhtemelen Ukraynalı sivilleri çok fazla etkilemeyecektir" dedi.

Acton, Ukrayna’nın diğer nükleer reaktörlerinin bir yasak bölge içinde olmadıklarını ve bunların daha radyoaktif nükleer yakıt içerdiğini belirterek, bunlar etrafında yaşanacak çatışmaların çok daha tehlikeli olacağını kaydetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Ukrayna’nın dört aktif nükleer santralinin faaliyete devam ettiğini, bir güvenlik sorunu yaşanmadığını ve Çernobil’in atıklarında ya da diğer tesislerinde de bir tehlike olmadığını bildirdi.

