Rusya ve Ukrayna Arasında Diplomat Krizi

Rusya Cumartesi günü Ukraynalı bir diplomatı gizli bilgileri ele geçirmeye çalışmakla suçladı ve 22 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmesi emri verdi. Sınır gerginliği devam ederken Ukrayna'dan da benzer bir tepki geldi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Oleksandr Sosoniuk'un bir Rus vatandaşıyla yaptığı görüşmede Rus güvenlik güçlerinin veri tabanlarından bilgilere erişmeye çalışırken gözaltına alındığını açıkladı.

Dışişleri bakanlığı Sosoniuk'a ülkeden ayrılması için 72 saat süre verdi. Bunun üzerine Ukrayna da Kiev'deki bir Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Sosoniuk'un St. Petersburg'daki konsolosluğuna dönmesine izin verilmeden önce birkaç saat alıkonulduğunu söyledi ve gözaltına alınmasını provokasyon olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Konsolosluk görevlisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddediyoruz" denildi.

Moskova ile Kiev arasındaki gerginlik, sınır boyunca Rus askerlerinin yığılması ve Ukrayna'nın doğusunda ordu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle tırmanıyor.