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Rusya ve Ukrayna Arasında Diplomat Krizi

17.04.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Cumartesi günü Ukraynalı bir diplomatı gizli bilgileri ele geçirmeye çalışmakla suçladı ve 22 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmesi emri verdi. Sınır gerginliği devam ederken Ukrayna'dan da benzer bir tepki geldi

Rusya ve Ukrayna Arasında Diplomat Krizi

Rusya Cumartesi günü Ukraynalı bir diplomatı gizli bilgileri ele geçirmeye çalışmakla suçladı ve 22 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmesi emri verdi. Sınır gerginliği devam ederken Ukrayna'dan da benzer bir tepki geldi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Oleksandr Sosoniuk'un bir Rus vatandaşıyla yaptığı görüşmede Rus güvenlik güçlerinin veri tabanlarından bilgilere erişmeye çalışırken gözaltına alındığını açıkladı.

Dışişleri bakanlığı Sosoniuk'a ülkeden ayrılması için 72 saat süre verdi. Bunun üzerine Ukrayna da Kiev'deki bir Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Sosoniuk'un St. Petersburg'daki konsolosluğuna dönmesine izin verilmeden önce birkaç saat alıkonulduğunu söyledi ve gözaltına alınmasını provokasyon olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Konsolosluk görevlisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddediyoruz" denildi.

Moskova ile Kiev arasındaki gerginlik, sınır boyunca Rus askerlerinin yığılması ve Ukrayna'nın doğusunda ordu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle tırmanıyor.

Çek Cumhuriyeti 18 Rus diplomatı gönderiyor

Diğer yandan Çek Cumhuriyeti de 18 Rus diplomatı sınırdışı ediyor. Başbakan Andrej Babis ve Dışişleri Bakanı Jan Hamacek Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Rus istihbarat servislerinin 2014 yılında bir mühimmat patlamasına karıştıkları şüphesiyle 18 Rus diplomatın sınırdışı edileceğini açıkladı.

Babis televizyonda canlı yayınlanan bir brifingde, "Rus istihbarat servisi GRU'nun 29155 birimi subaylarının Vrbetice bölgesindeki mühimmat deposunun patlamasına karıştığı konusunda sağlam temelli bir şüphe var" dedi.

16 Ekim 2014’te Prag'ın 330 kilometre güneydoğusundaki Vrbetice mühimmat deposunda çok sayıda patlama meydana gelmişti. Patlamalarda, depoyu bir devlet askeri kuruluşundan kiralayan özel bir şirketin iki çalışanı hayatını kaybetmişti.

Hamacek, gizli servis personeli olarak tanımlanan 18 Rus elçilik personeline 48 saat içinde NATO ülkesini terk etme emri verileceğini söyledi.

Rus haber ajansı Interfax, Cumartesi günü üst meclisin uluslararası ilişkiler komisyonu birinci başkan yardımcısı Vladimir Dzhabarov'un, Prag'ın Rus istihbarat görevlilerinin, 2014’teki mühimmat deposu patlamasında yer aldığı yönündeki iddialarının saçma olduğunu söylediğini aktardı.

Interfax’ın aktardığına göre Dzhabarov, Rusya'nın 18 diplomatın sınırdışı edilmesine verdiği yanıtın orantılı olması gerektiğini söyledi.

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