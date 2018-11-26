Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazı gerilimi tırmanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko gelişmelerin "Rusya'ya savaş ilan edilmesi" anlamına gelmediğini söyledi. Poroşenko, "Savaş durumu ilan edilmesi sadece savunma amaçlı" diye konuştu. Devlet Başkanı sıkıyönetim ile ülkenin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ise yaptığı açıklamada Batılı müttefikleri, "Rusya'nın saldırgan tavrına karşı durmaya" çağırdı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi dün akşam yaptığı toplantıda, söz konusu eylemi, "askeri saldırı" olarak nitelerdirerek, ülkede 60 gün "savaş durumu" ilan edilmesini önerdi. Ukrayna Parlamentosu bugün toplanarak konseyin savaş durumu (sıkıyönetim) ilan edilmesi talebini görüşecek.

Ukrayna Parlamentosu ise sıkıyönetim ilan edilmesini oylayacak.Rusya ve Ukrayna donanmasına ait gemilerin Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmesinin ardından başlayan gerginlik tırmanıyor. Rusya ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olmuş, Ukrayna gemilerine ateş açmıştı.

Rusya'nın açıklaması

Aynı zamanda sınır güvenliğinden sorumlu olan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna donanmasına ait gemilerin durdurulduğunu ve ateş açıldığını doğruladı. Açıklamada Rus güvenlik güçlerinin gemilerde arama yaptığı bu sırada üç Ukrayna askerinin yaralandığı ve askerlere tıbbi müdahalede bulunulduğu bildirildi. Açıklamada yaralanan Ukraynalı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. FSB Ukrayna donanmasına ait gemilere, "Rusya sınırını ihlal ettikleri ve yasadışı faaliyetlerde bulundukları" suçlamasını yöneltti.

Kiev'de protesto gösterileri

Rusya-Ukrayna gerginliğinin ardından Kiev'de akşam saatlerinde bir grup Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Rus Tass ajansı polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride büyükelçilik yakınlarında bulunan, Rus Büyükelçiliğine ait bir aracın ateşe verildiğini belirtti. Göstericilerin ayrıca Lviv kentindeki Rus konsolosluğu önünde de otomobil lastiklerini ateşe verdiği kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi toplanıyor