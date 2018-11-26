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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

Almanya taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulundu

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Azak denizinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle Ukrayna ve Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Maas resmi ziyaret için bulunduğu İspanya'da yaptığı açıklamada, ''Azak Denizi çevresindeki gelişmeler çok endişe verici. Rusya'nın (Azak denizi girişine koyduğu) blokajı kabul edilemez.'' dedi.

Yaşananların iki ülke arasındaki meselelerin çözülmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Maas, her iki tarafa da tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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