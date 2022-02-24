Rusya ve Ukrayna'nın askeri sayısı kaç? Ukrayna'nın ordusu ne kadar güçlü? Rusya'nın ordusu ne kadar güçlü? Hangi ülkenin ordusu güçlü?

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim sıcak çatışmaya döndü. 24 Şubat Perşembe 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaptığı askeri müdahalenin ardından, iki ülkenin askeri kapasiteleri gündeme geldi. Rusya ve Ukrayna'nın asker sayısı ve ordusuna yönelik sorular sorulmaya başlandı.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN ASKERİ GÜCÜ KAÇ?

Rusya ve Ukrayna ülkelerinin açık kaynakların dışında dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) bu konuya yönelik bir veri tablosu çıkardı. Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasiteleri derlendi.

Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014 yılındaki askeri gücünü ve günümüzdeki askeri gücüyle kıyasladı. Ukrayna 2014 yılına kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı. Diğer yandan Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor.

ASKERİ HARCAMALAR

Ukrayna'nın askeri harcamaları yurt içi hasılasına oranı 2021 yılında 5,9 milyar dolarla yani yüzde 4,1 seviyesinde seyretti.

Rusya'nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021 yılında gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesinde seyretti.

RUSYA VE UKRAYNA ASKER KARŞILAŞTIRMASI

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli ile 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunuyor. Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli ile 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti mevcuttur.

Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar kara kuvvetlerine sahip iken, Ukrayna ise 2 bin 596 tank, 12 bin 303 zırhlı araca sahip. Bu sayılar karşısında Rusya, Ukrayna'ya karşı büyük bir üstünlüğe sahip.

RUSYA'NIN NE KADAR ASKERİ VAR?

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sıcak çatışmaya döndü. Vatandaşlar bu ortamda Rusya'nın ne kadar askeri güce sahip olduğunu araştırıyor. Tam da bu tip sorular sorulurken Rus askeri envanterinin genişliği dikkat çekiyor. Rus ordusunun, 1 milyon 300 bin askeri personeli, Ukrayna ordusunun 550 bin personeli bulunuyor.

