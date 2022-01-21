‘‘Rusya ve Ukrayna Türkiye Arabuluculuğuna Sıcak Bakıyor’’

Türk diplomatik kaynakları Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’nin iki ülke arasındaki gerilimin sonlandırılmasında arabulucu rolü oynamasına sıcak baktıklarını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan Türk kaynaklar, Türkiye’nin ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun bir sonraki toplantısına da ev sahipliği yapacağını, toplantıda Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki durumun ele alınacağını bildirdi.

Aynı kaynaklar İstanbul’da yapılacak görüşmeler için henüz bir tarih belirlenmediğini, ancak görüşmelere Rusya, Ukrayna, Minsk Grubu ve Donbass’tan temsilcilerin katılmasının beklendiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise RIA haber ajansına yaptığı açıklamada ‘‘Böyle bir toplantı için hazırlık yok’’ dedi.

Peskov, Ukrayna'nın Moskova yanlısı isyancılarla çatışmayı sonlandırmak için Minsk anlaşmalarına uymadığını ve silah tedarik ettiğini ekledi.

Batılı ülkeler Ukrayna sınırında son aylarda binlerce asker konuşlandıran Rusya’nın Ukrayna’ya yeni bir saldırı düzenlemesinden endişe ediyor. Moskova ise saldırı planladığı iddialarını reddediyor.

Reuters’a konuşan Türk diplomatik kaynakları hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın Türkiye’nin arabuluculuğuna sıcak baktığını söyledi.

NATO üyesi Türkiye, Kiev ve Moskova ile iyi ilişkilere sahip, ancak Rusya’nın Suriye ve Libya’daki politikalarıyla Kırım Yarımadası’nı 2014’teki ilhakına karşı çıkıyor.

Erdoğan: ‘‘Temennimiz Putin ve Zelenski’yi bir araya getirmek’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü, Şubat ayının başında Ukrayna’yı ziyaret edeceğini, yakın zamanda da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi biraraya getirmeyi umduğunu açıklamıştı.

Erdoğan, basın toplantısı sırasında sorulan bir soruya verdiği yanıtta, ‘‘Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek’’ diye konuştu.

Erdoğan, ‘‘Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin’’ diye konuştu.

Ukrayna olumlu bakıyor

Ukrayna Türkiye’nin Rusya ile müzakerelerde arabuluculuk yapmasına olumlu yaklaşıyor. Zelenski, Kasım ayında yaptığı açıklamada Erdoğan’dan olası bir tutuklu takası için elindeki listeyi Putin’e iletmesini istediğini söylemişti, ancak bu takas gerçekleşmedi.

Ukrayna ayrıca ülkenin doğusunda Rusya tarafından desteklenen isyancılarla mücadelesinde kullanmak için Türkiye’den insansız hava araçları satın almış ve bu araçların üretimini yapabilmek için bu yıl Ankara ile anlaşma imzalamıştı.

Ankara iki ay önce yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna krizinde arabulucu olmaya hazır olduğunu söylemişti.

Türkiye’nin önerisiyle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘‘Eğer Türk müttefiklerimiz Kiev’i etkiler ve daha önce yapılan anlaşmalara uymaya ikna ederse bundan memnunluk duyarız’’ dedi.

