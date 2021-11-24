Rusya ve Ukrayna'dan Aynı Anda Askeri Tatbikat

Son günlerde aralarında gerginliğin iyiden iyiye tırmandığı iki ülke, Rusya ve Ukrayna aynı anda askeri tatbikatlara başladı. Rusya, Karadeniz’de geniş kapsamlı bir tatbikat yürütürken Ukrayna da karada askeri birlikleriyle bir tatbikat yapıyor.

Her iki ülkenin de düzenlediği tatbikatlar, gerilimin üst düzeye ulaştığı ve ABD yönetiminin de Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden rahatsızlık duyduğu bir döneme denk geldi.

Rus Interfax Haber Ajansı, Rusya’nın Karadeniz’de düzenlediği tatbikata savaş uçakları ve gemilerin katıldığını söz konusu birliklerin Rusya’nın Novorossiysk askeri üssündeki birliklerden olduğunu belirtti. Söz konusu üs Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın Kırım bölgesinde bulunuyor. Tatbikatta Sukhoi savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Ukrayna da Belarus’un kendi sınırına göçmenleri yönlendireceğini gerekçe göstererek sınır bölgesinde kara birliklerinin katıldığı bir tatbikat gerçekleştirmeye başladı. Tatbikata Ukrayna ordusunun kara birlikleri yanısıra hava kuvvetlerinin de destek verdiği belirtiliyor. Tatbikatta tanksavar birimleri de görev alıyor.

Ukrayna son dönemde Rusya’nın sınır bölgesine askeri yığınak yaptığını ve kendisine saldırabileceğini iddia ederken Moskova yönetimi söz konusu iddiaya ısrarla karşı çıkıyor. ABD ve batılı ülkeler de Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlar.

