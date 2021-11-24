HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya ve Ukrayna'dan Aynı Anda Askeri Tatbikat

Rusya ve Ukrayna'dan Aynı Anda Askeri Tatbikat

24.11.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde aralarında gerginliğin iyiden iyiye tırmandığı iki ülke, Rusya ve Ukrayna aynı anda askeri tatbikatlara başladı. Rusya, Karadeniz’de geniş kapsamlı bir tatbikat yürütürken Ukrayna da karada askeri birlikleriyle bir tatbikat yapıyor

Son günlerde aralarında gerginliğin iyiden iyiye tırmandığı iki ülke, Rusya ve Ukrayna aynı anda askeri tatbikatlara başladı. Rusya, Karadeniz’de geniş kapsamlı bir tatbikat yürütürken Ukrayna da karada askeri birlikleriyle bir tatbikat yapıyor.

Her iki ülkenin de düzenlediği tatbikatlar, gerilimin üst düzeye ulaştığı ve ABD yönetiminin de Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden rahatsızlık duyduğu bir döneme denk geldi.

Rus Interfax Haber Ajansı, Rusya’nın Karadeniz’de düzenlediği tatbikata savaş uçakları ve gemilerin katıldığını söz konusu birliklerin Rusya’nın Novorossiysk askeri üssündeki birliklerden olduğunu belirtti. Söz konusu üs Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın Kırım bölgesinde bulunuyor. Tatbikatta Sukhoi savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Ukrayna da Belarus’un kendi sınırına göçmenleri yönlendireceğini gerekçe göstererek sınır bölgesinde kara birliklerinin katıldığı bir tatbikat gerçekleştirmeye başladı. Tatbikata Ukrayna ordusunun kara birlikleri yanısıra hava kuvvetlerinin de destek verdiği belirtiliyor. Tatbikatta tanksavar birimleri de görev alıyor.

Ukrayna son dönemde Rusya’nın sınır bölgesine askeri yığınak yaptığını ve kendisine saldırabileceğini iddia ederken Moskova yönetimi söz konusu iddiaya ısrarla karşı çıkıyor. ABD ve batılı ülkeler de Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Tarihe geçecek olan görev resmen başladı!Tarihe geçecek olan görev resmen başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.