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Rusya ve Yunanistan'dan Ayasofya açıklaması

23.07.2020 08:33 | Son Güncelleme

Rusya ve Yunanistan liderleri Putin ve Mitsotakis, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ayasofya'nın "tüm insanlığa ait bir kazanım" olarak kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Rusya ve Yunanistan'dan Ayasofya açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cuma günü ilk kez namaza açılması planlanan Ayasofya'nın da gündeme geldiği görüşmede iki lider, Ayasofya'nın "tüm insanlığa ait bir kazanım" olduğunu ve bu şekilde kalması gerektiği mesajı verdi.

"Barış ve anlayışın sembolü"

Telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin, Dünya Mirası listesindeki eserin "olağan dışı kültürel, tarihî ve ruhani önemi"ne vurgu yaptığı, Ayasofya'nın "barış ve anlayışın sembolü" işlevi görmesi gerektiğini kaydettiği bildirildi.

Müze statüsü iptal edilen Ayasofya'nın cami olarak kullanılmaya başlanması kararı Rus dini liderler ve siyasiler tarafından eleştirilirken Rusya yönetiminin resmi açıklamalarında konunun Türkiye'nin iç meselesi olduğuna vurgu yapılmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bu ayın başında yaptığı açıklamada "Kutsal Ayasofya'ya yönelik tehdit tüm Hristiyanlık medeniyeti için, dolayısıyla tarihimiz ve maneviyatımız için bir tehlikedir" ifadesini kullanmıştı.

6. yy.’da Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen devrinde inşa edilen ve Hristiyanlığın en önemli kiliselerinden biri olarak kabul edilen Ayasofya, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethinin ardından camiye dönüştürülmüş, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla müze statüsü kazanmıştı. Danıştay 10 Temmuz'da Ayasofya'ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ardından ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzalamıştı.

dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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