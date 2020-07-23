Rusya ve Yunanistan'dan Ayasofya açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cuma günü ilk kez namaza açılması planlanan Ayasofya'nın da gündeme geldiği görüşmede iki lider, Ayasofya'nın "tüm insanlığa ait bir kazanım" olduğunu ve bu şekilde kalması gerektiği mesajı verdi.

"Barış ve anlayışın sembolü"

Telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin, Dünya Mirası listesindeki eserin "olağan dışı kültürel, tarihî ve ruhani önemi"ne vurgu yaptığı, Ayasofya'nın "barış ve anlayışın sembolü" işlevi görmesi gerektiğini kaydettiği bildirildi.

Müze statüsü iptal edilen Ayasofya'nın cami olarak kullanılmaya başlanması kararı Rus dini liderler ve siyasiler tarafından eleştirilirken Rusya yönetiminin resmi açıklamalarında konunun Türkiye'nin iç meselesi olduğuna vurgu yapılmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bu ayın başında yaptığı açıklamada "Kutsal Ayasofya'ya yönelik tehdit tüm Hristiyanlık medeniyeti için, dolayısıyla tarihimiz ve maneviyatımız için bir tehlikedir" ifadesini kullanmıştı.