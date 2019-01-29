HABER

Rusya, Venezuela’da arabulucu olmaya hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

Rus medyası, Rusya’nın gerekirse Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini duyurdu.

Rus medyası, Rusya’nın gerekirse Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini duyurdu. Arabuluculuk teklifinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Bölümü Direktörü Şetinin Alexandr tarafından yapıldığı iddia edildi.
Rus medyası, Rusya’nın gerekirse Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini ve küresel güç olarak sorumlu davranmaya hazır olduğunu söylediğini açıkladı. Arabuluculuk teklifinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Bölümü Direktörü Şetinin Alexandr tarafından yapıldığı iddia edildi.

"Askeri dış etkiye ihtiyaç yok"
Bu arada Rusya’dan ABD’ye; Venezuela ve çevresindeki durumla ilgili en önemli şeyin dış müdahaleden kaçınmak olduğu uyarısı geldi. Şetinin, "En yüksek Amerikan yetkililerinin imalarını not ettik. Bu durumda Venezuela’daki durum üzerinde askeri dış etkiye ihtiyaç olmadığına inanıyoruz" dedi.

Rus Büyükelçiliği ABD’yi uyardı
Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Umarız Beyaz Saray, ABD halkının dikkatini duvar yapımı yüzünden ülkeyi kapatmanın sonuçlarından saptırma girişiminde bulunmaz. Suriye’de olduğu gibi Venezuela’da yeni maceralara girişilmez" mesajı yayımlandı.

Rybakov’un ABD’ye tavsiyesi var
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ABD ve yandaşlarını Venezuela’ya askeri müdahaleden kaçınmaya çağırdı. Rybakov verdiği demeçte, "Herkese, sadece ABD’yi değil, askeri eylem gibi fikirlerin uygulanmasında yer alabilecek herkese, bunu yapmaktan kaçınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Askeri işbirliği devam edecek"
Rusya, Venezuela ile askeri teknik işbirliğini sürdüreceğini açıklayan da Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov oldu. Borisov, "Askeri teknik işbirliğinin devam edeceğinden eminiz. Elbette ki öngörülemeyen bazı olayları göz ardı edemeyiz. Durumdaki değişiklikleri yakından izleyeceğiz. Bunların yankıları olabileceğini de göz ardı etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ruslar yatırımlarını korumak istiyor
Rus yetkililer, Venezuela’daki Rus yatırımlarının geleceği konusunda endişe duymadıklarını açıkladı. Rusya Karakas Büyükelçisi Vladimir Zaemski, Kommersant gazetesine; "Venezuela’daki Rus yatırımlarının geleceği için endişelenecek bir neden görmüyorum. Özellikle yürütülen tüm projeler taraflarca uygun bir şekilde kabul edildi. Her iki ülkenin yasama organlarından da izin alındı" dedi.

Maduro, 72 saatlik süreyi hatırlattı
Öte yandan Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’de bulunan Venezuela’nın diplomatik ofislerinin kapandığını açıklamış, cumartesi günü Venezuelalı diplomatik personelin Karakas’a döneceğini duyurmuştu. Maduro ABD’li delegasyonu uyararak, Venezuela dışına çıkması için verdiği 72 saatlik sürenin işlediğini hatırlattı.

PARTNER"Hayalimdeki evlilik bu değildi!""Hayalimdeki evlilik bu değildi!"
Selendi Belediye Başkanı Dumlupınar, MHP'den istifa ettiSelendi Belediye Başkanı Dumlupınar, MHP'den istifa etti
Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul ettiBakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.