Rusya, Venezuela’da arabulucu olmaya hazırlanıyor

Rus medyası, Rusya’nın gerekirse Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini duyurdu. Arabuluculuk teklifinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Bölümü Direktörü Şetinin Alexandr tarafından yapıldığı iddia edildi.

Rus medyası, Rusya’nın gerekirse Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini ve küresel güç olarak sorumlu davranmaya hazır olduğunu söylediğini açıkladı. Arabuluculuk teklifinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Bölümü Direktörü Şetinin Alexandr tarafından yapıldığı iddia edildi.

"Askeri dış etkiye ihtiyaç yok"

Bu arada Rusya’dan ABD’ye; Venezuela ve çevresindeki durumla ilgili en önemli şeyin dış müdahaleden kaçınmak olduğu uyarısı geldi. Şetinin, "En yüksek Amerikan yetkililerinin imalarını not ettik. Bu durumda Venezuela’daki durum üzerinde askeri dış etkiye ihtiyaç olmadığına inanıyoruz" dedi.

Rus Büyükelçiliği ABD’yi uyardı

Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Umarız Beyaz Saray, ABD halkının dikkatini duvar yapımı yüzünden ülkeyi kapatmanın sonuçlarından saptırma girişiminde bulunmaz. Suriye’de olduğu gibi Venezuela’da yeni maceralara girişilmez" mesajı yayımlandı.