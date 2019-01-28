Rusya: Venezuela'nın meşru lideri Maduro

Yaşananları "iktidarı gasp etme girişimi" olarak değerlendiren Kremlin, Caracas'taki meşru liderin Maduro olduğunu söyledi.Venezuela'da yaşanan siyasi krizle ilgili Nicolas Maduro'nun müttefikleri arasında yer alan Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Maduro'nun Venezuela'nın meşru devlet başkanı olduğu belirtildi. Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle başlayan siyasi kriz, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından "iktidarı gasp etme girişimi" olarak nitelendi.

Rusya, krize ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımları da eleştirdi. Kremlin açıklamasında askeri müdahaleye yönelik sözlerin "çok tehlikeli" olduğu vurgulandı.

Kremlin'den yapılan açıklamadan birkaç saat önce Rus Dışişleri Bakanlığından da ABD'ye uyarı geldi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, ABD'nin krize askeri olarak müdahil olmasının felaket senaryosunu tetikleyeceğini söyledi. Rus Bakan Yardımcısı, ABD'nin ve diğer ülkelerin Caracas üzerinde baskıyı artırmasını beklediklerini de aktardı. Ryabkov, Venezuela'nın bağımsızlığını korumak için Moskova'nın Caracas'ın yanında durmayı sürdüreceğini söyledi.