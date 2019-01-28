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Rusya: Venezuela'nın meşru lideri Maduro

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Venezuela'da yaşanan siyasi krizde Rusya'dan Hugo Chavez'in halefi Maduro'ya destek geldi.

Rusya: Venezuela'nın meşru lideri Maduro

Yaşananları "iktidarı gasp etme girişimi" olarak değerlendiren Kremlin, Caracas'taki meşru liderin Maduro olduğunu söyledi.Venezuela'da yaşanan siyasi krizle ilgili Nicolas Maduro'nun müttefikleri arasında yer alan Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Maduro'nun Venezuela'nın meşru devlet başkanı olduğu belirtildi. Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle başlayan siyasi kriz, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından "iktidarı gasp etme girişimi" olarak nitelendi.

Rusya, krize ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımları da eleştirdi. Kremlin açıklamasında askeri müdahaleye yönelik sözlerin "çok tehlikeli" olduğu vurgulandı.

Kremlin'den yapılan açıklamadan birkaç saat önce Rus Dışişleri Bakanlığından da ABD'ye uyarı geldi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, ABD'nin krize askeri olarak müdahil olmasının felaket senaryosunu tetikleyeceğini söyledi. Rus Bakan Yardımcısı, ABD'nin ve diğer ülkelerin Caracas üzerinde baskıyı artırmasını beklediklerini de aktardı. Ryabkov, Venezuela'nın bağımsızlığını korumak için Moskova'nın Caracas'ın yanında durmayı sürdüreceğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da uluslararası toplumu eleştirdi. Zaharova, "Venezuela'da yaşananlar, açıkça iktidar değişikliği peşinde olan ilerici uluslararası toplumun, uluslararası hukuk, bağımsızlık ve iç işlerine karışmama alanındaki yaklaşımızı gözler önüne seriyor" dedi.

Ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'da muhalefet lideri Juam Guaido dün kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve çok sayıdaki Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan bu hamlenin ardından petrol zengini Venezuela'da Hugo Chavez'in halefi olarak göreve gelen Nicolas Maduro, Washington ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Bu kararı tanımayan ABD ise petrol yaptırımını gündemine almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri müdahale seçeneği için "Hiçbir şey düşünmüyoruz ama tüm seçenekler masada" demişti.

Çin'den dış müdahale uyarısı

Venezuela'daki krize ilişkin Maduro yönetimini destekleyen ülkeler arasında yer alan Çin'den de bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "Çin, Venezuela hükümetinin bağımsızlık ve egemenliğin devamını sağlama çabalarını destekliyor" dedi. ABD'nin Venezuela'ya yaptırım hazırlığına ilişkin Hua, "Dış yaptırımlar ve müdahale genelde durumu daha da zorlaştırıyor ve çözüme yardımcı olmuyor" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine erişimde zorluk yaşanan Venezuela'da 2015 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Enflasyonun bu yıl yüzde 10 milyona ulaşmasının beklendiği ülkede ocak ayında yapılan seçimlerin ardından Maduro, ikinci dönem için göreve başlamıştı. Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetin önemli bir bölümü boykot etmişti.

AFP,rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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