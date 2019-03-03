Rusya: Venezuela’ya askeri müdahaleyi engellemek için elimizden geleni yapacağız

Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko Venezuela'ya bir askeri müdahaleyi önlemek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi. TASS haber ajansının haberine göre Matviyenko Moskova'da Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Matviyenko görüşmede Rodriguez'e "ABD'nin kan dökmek, Venezuela'ya bir müdahale için sebep ve gerekçeler bulmak için provokasyonlarda bulunabilecek olmasından dolayı endişeliyiz” ifadelerini kullandı. Matviyenko sözlerini "Ancak buna izin vermemek için her şeyi yapacağız” diye sürdürdü.

Lavrov ile Pompeo arasında telefon görüşmesi

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart tarihinde Venezuela gündemiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Venezuela konusunda Washington'un ikili istişarelerde bulunma teklifiyle bağlantılı olarak Rusya'nın buna katılmaya hazır olduğu ifade edilmiştir” denildi. Ayrıca “Birleşmiş Milletler Antlaşması prensiplerine bağlı kalınmasının hayati öneme sahip olduğu" ve "geleceklerini belirleme hakkının Venezuela halkına ait olduğu” belirtildi.