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Rusya: Venezuela’ya askeri müdahaleyi engellemek için elimizden geleni yapacağız

03.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko Venezuela’ya ABD tarafından bir askeri müdahaleyi önlemek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

Rusya: Venezuela’ya askeri müdahaleyi engellemek için elimizden geleni yapacağız

Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko Venezuela'ya bir askeri müdahaleyi önlemek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi. TASS haber ajansının haberine göre Matviyenko Moskova'da Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Matviyenko görüşmede Rodriguez'e "ABD'nin kan dökmek, Venezuela'ya bir müdahale için sebep ve gerekçeler bulmak için provokasyonlarda bulunabilecek olmasından dolayı endişeliyiz” ifadelerini kullandı. Matviyenko sözlerini "Ancak buna izin vermemek için her şeyi yapacağız” diye sürdürdü.

Lavrov ile Pompeo arasında telefon görüşmesi

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart tarihinde Venezuela gündemiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Venezuela konusunda Washington'un ikili istişarelerde bulunma teklifiyle bağlantılı olarak Rusya'nın buna katılmaya hazır olduğu ifade edilmiştir” denildi. Ayrıca “Birleşmiş Milletler Antlaşması prensiplerine bağlı kalınmasının hayati öneme sahip olduğu" ve "geleceklerini belirleme hakkının Venezuela halkına ait olduğu” belirtildi.

Mogherini'den Guadio uyarısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de kendisini Venezuela geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'nun durumuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Mogherini "Juan Guaido'nun özgürlüğünü, güvenliğini ya da kişisel bütünlüğünü riske eden her tür tedbir gerilimin büyük ölçüde artırılması anlamına gelecek ve uluslararası toplumun sert kınamasıyla karşılaşacaktır” dedi. Mogherini 28 Avrupa Birliği ülkesi adına yaptığı açıklamada Venezuela Ulusal Meclisi üyelerinin anayasayla güvenceye alınmış dokunulmazlık hakkına sahip olduğunu ve bu hakka saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Halihazırda destek aramak amacıyla Güney Amerika ülkelerini ziyaret eden Guaido'nun ülkesine döndüğünde gözaltına alınma ihtimali bulunuyor.

Venezuela’da muhalefetin ağırlıkta olduğu Ulusal Meclis’in başkanı olan Guaido 23 Ocak tarihinde ülkenin geçici devlet başkanı olduğunu ilan etmişti. Başta ABD olmak üzere birçok Güney Amerika ve Avrupa ülkesi Guaido'ya destek veriyor. Çin, Rusya, Küba, Bolivya, Nikaragua ve Türkiye ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ülkeler.

Reuters, dpa / EC, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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