Rusya Venezula’ya destek gönderdi

Rusya’nın Caracas Büyükelçiliği, uçakların iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliği çerçevesinde gönderildiğini açıkladı.Rusya, Venezuela’nın başkenti Caracas'a asker ve malzeme taşıyan iki askeri uçak gönderdi. Rusya’nın Caracas Büyükelçiliği, Sputnik haber ajansının konuya ilişkin haberini teyit etti. Büyükelçiliğin açıklamasında, uçakların gönderilmesinin Rusya ile Venezuela arasındaki teknik ve askeri işbirliği çerçevesinde normal bir gelişme olduğu belirtildi.

Venezuela medyasındaki haberlerde, 99 asker ile 35 ton malzeme taşıyan Antonov 124 tipi nakliye uçağı ile İlyuşin 62 tipi yolcu uçağının Caracas’a Pazar günü iniş yaptığı belirtildi. NTN24 kanalı, Rus heyetine Hava Kuvvetleri Komutanı Vasili Tonkoskurov'un başkanlık ettiğini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen Çarşamba günü Rusya’nın "birkaç ton ilaç” göndereceğini açıklamıştı.

Rusya’nın desteği

Rusya ile Venezuela uzun süredir askeri alanda işbirliği yapıyor. İki ülkenin geçen yıl Aralık ayında yaptığı ortak askeri tatbikat eleştirilere yol açmıştı. Özellikle nükleer güdümlü füze de taşıyabilen Tu-160 tipi iki Rus bombardıman uçağının Venezuela'da konuşlandırılmasına Amerikan Devletleri Örgütü tepki göstermişti.