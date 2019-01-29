Rusya vize ücretlerinde değişikliğe gitti

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, vize fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Vize Departmanı tarafından yapılan açıklamada Rusya’ya tek girişli vize ücret bedeli 80 dolar, 2 girişli vize bedeli 128 dolar ve çoklu vize giriş bedeli 240 dolar olarak açıklandı. Rusya Federasyonu vizesine başvuranlar 4 gün içerisinde vizelerini alabilirken 1 gün içerisinde vize almak isteyenlerden belirtilen fiyatların 2 katı oranında ücret alınacağı belirtildi.
Türkiye’ye de vize uygulayan Rusya, bu tarifeleri tüm konsolosluklarına göndererek 3 Şubat tarihinde yeni tarife üzerinden ücretlendirme yapılmasını bildirdi. Yapılan açıklamada yeni vize tarifesinin Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Japonya ülkelerini kapsamadığı bilgisi verildi.
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