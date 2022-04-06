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Rusya saldırmaya devam ediyor! 'Onyx' ile vurdular

06.04.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Rus ordusu, Karadeniz kıyısından hassas güdümlü füzeler 'Onyx' ile Ukrayna'yı hedef aldı.

Rusya saldırmaya devam ediyor! 'Onyx' ile vurdular

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rus ordusu, 2 adet Onyx hassas güdümlü füze fırlattı. Ukrayna'yı hedef alan saldırıda nerenin vurulduğu belirtilmedi.

RUSYA 'ONYX' İLE VURDU

Dün Karadeniz üzerinden Ukrayna’ya Kalibr tipi seyir füzeleri fırlatılan Rus ordusu, bugün yine Karadeniz kıyısından Ukrayna'yı hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’daki askeri altyapı tesislerinin hassas güdümlü füzeler ile vurulduğu bildirildi. Ukrayna hedeflerine karşı süpersonik füzelerin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, “Karadeniz kıyılarından Bastion kıyı savunma birimleri, Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı 2 adet Onyx hassas güdümlü füze fırlattı” denildi. Hangi kentin vurulduğu ise belirtilmedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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