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Rusya, Washington büyükelçisini geri çağırdı

17.03.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Biden'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'i "katil" olarak gördüğüne işaret etmesinin ardından Moskova, Washington büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sert sözlerinin ardından Moskova, Washington büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Washington'daki Rus Büyükelçisi Anatoli Antonov, ne yapılması gerektiğini ve bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin nereye gideceğini analiz etmek amacıyla istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya davet edildi" denildi.

İstişarelerde ABD ile ilişkilerin içinde bulunduğu "çıkmazın" ve bu durumdan nasıl çıkılacağının ele alınacağı belirtilerek, "İlişkilerin geri dönülmez bir şekilde bozulmasını önlemek istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Biden'dan Putin'e: Bedelini ödeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News televizyonuna verdiği mülakatta, başkanlık seçimlerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in müdahale etmeye çalıştığı yönündeki ABD istihbaratının raporuna ilişkin soruları cevaplamıştı. Putin'e işaret ederek, "Bedelini ödeyecek" diyen Biden, bu bedelin ne olacağı sorusunu ise "Yakında göreceksiniz" sözleri ile yanıtlamıştı.

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen Putin'in "bir katil" olduğunu düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya da Biden, "Düşünüyorum" şeklinde yanıt vermişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından salı günü kamuoyuna açıklanan raporda, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Rusya'nın, eski Başkan Donald Trump'ın bir dönem daha görevini sürdürebilmesi ve rakibi Joe Biden'a zarar verilmesi için çaba gösterdiği belirtilmişti. Raporda ayrıca, Rusya'nın seçim sonucunu etkilemek istediği kaydedilerek, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve hükümetinin bu yönde yürütülen faaliyetlere "onay verdiği ve gerçekleştirdiği" ifade edilmişti.

Rusya ise raporu "yanlış, kesinlikle asılsız ve dayanaksız" olarak nitelendirerek, tepki göstermişti.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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