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Rusya Washington Büyükelçisini Moskova'ya Çağırdı

17.03.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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Rusya Washington Büyükelçisini Moskova'ya Çağırdı

Moskova kararı, Başkan Biden'ın Rusya lideri Putin'in 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminin 'bedelini ödeyeceği' şeklindeki sözleri sonrasında aldı

Rusya, Başkan Joe Biden'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminin 'bedelini ödeyeceği' şeklindeki sözleri sonrasında ABD-Rusya ilişkilerinin geleceğini ele almak üzere Washingtond’daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı.

Başkan Biden, bu sözleri, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahalesinin ardında Putin'in olduğu yönünde uzun zamandır gündeme getirilen iddiaları destekleyen istihbarat raporunun açıklanması sonrasında, bugün ABC televizyonunda yayınlanan özel söyleşide dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Anatoly Antanov'un iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Moskova'ya geri çağrıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre bu adım, ikili ilişkilerin onarılamaz düzeyde zarar görmesini engelleyecek şekilde tasarlandı.

Kremlin, 2020 seçimlerine müdahale iddiasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının Rusya'nın ABD'de yapılan 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporunun "yanlış ve kesinlikle temelsiz ve kanıtsız" olduğunu söyledi.

Peskov'un bu sözleri, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi'nin, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Başkan Joe Biden'ı itibarsızlaştırırken, eski Başkan Donald Trump'ı destekleyen nüfuz operasyonlarına onay verdiği yönünde Salı günü yayınladığı rapora tepki olarak geldi. Raporda Putin'in ABD'deki seçimlerin bütünlüğüne olan güveni sarsma ve ülke içindeki sosyal bölünmeleri derinleştirme girişiminde bulunduğu ayrıntısı da yer aldı.

Raporda ayrıca 2016'da yaşananın aksine Rusya'nın 2020 seçimleri sürecinde ABD'deki seçim altyapısına erişim sağlamak için ısrarlı çaba yürüttüğünün görülmediği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere telefonla verdiği brifingde, Rusya'nın raporda iddia edilenin aksine 2016 ya da 2020'de ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini kaydetti.

"Rusya'nın herhangi bir adaya karşı yürütülen kampanyalarla hiçbir ilgisi yoktur" diyen Peskov, ABD hükümetinin son raporu Rusya'ya ilave yaptırımlar uygulamak için kullanmasını beklediğini, bu adımın "sancılı Rus-Amerikan ilişkilerine zarar vereceğini" söyledi.

Ulusal İstihbarat Dairesi raporu ayrıca İran'ın ise 2020 seçimlerinde eski Başkan Trump'ın yeniden seçilme şansını azaltmak için "üzeri kapalı çok yönlü algı kampanyası" yürüttüğünü ve bunu Trump'ın rakibini desteklemeden yaptığını bildiriyor. Rapora göre İran da ABD seçim sürecine olan kamuoyu güvenini sarsma girişiminde bulundu. Üst düzey ABD'li yetkililerin ısrarlı uyarılarına üzerine Çin, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekten kaçındı.

Rapora göre Hizbullah örgütü, Venezuela ve Küba da 2020 seçimlerini etkilemek için girişimde bulundu, ancak bu girişimler çok daha küçük çaplıydı.

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