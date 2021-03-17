Rusya Washington Büyükelçisini Moskova'ya Çağırdı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının Rusya'nın ABD'de yapılan 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporunun "yanlış ve kesinlikle temelsiz ve kanıtsız" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Anatoly Antanov'un iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Moskova'ya geri çağrıldığı bildirildi.

"Rusya'nın herhangi bir adaya karşı yürütülen kampanyalarla hiçbir ilgisi yoktur" diyen Peskov, ABD hükümetinin son raporu Rusya'ya ilave yaptırımlar uygulamak için kullanmasını beklediğini, bu adımın "sancılı Rus-Amerikan ilişkilerine zarar vereceğini" söyledi.

Peskov'un bu sözleri, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi'nin, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Başkan Joe Biden'ı itibarsızlaştırırken, eski Başkan Donald Trump'ı destekleyen nüfuz operasyonlarına onay verdiği yönünde Salı günü yayınladığı rapora tepki olarak geldi. Raporda Putin'in ABD'deki seçimlerin bütünlüğüne olan güveni sarsma ve ülke içindeki sosyal bölünmeleri derinleştirme girişiminde bulunduğu ayrıntısı da yer aldı.

Ulusal İstihbarat Dairesi raporu ayrıca İran'ın ise 2020 seçimlerinde eski Başkan Trump'ın yeniden seçilme şansını azaltmak için "üzeri kapalı çok yönlü algı kampanyası" yürüttüğünü ve bunu Trump'ın rakibini desteklemeden yaptığını bildiriyor. Rapora göre İran da ABD seçim sürecine olan kamuoyu güvenini sarsma girişiminde bulundu. Üst düzey ABD'li yetkililerin ısrarlı uyarılarına üzerine Çin, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekten kaçındı.

Rapora göre Hizbullah örgütü, Venezuela ve Küba da 2020 seçimlerini etkilemek için girişimde bulundu, ancak bu girişimler çok daha küçük çaplıydı.

