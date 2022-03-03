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Rusya'ya bir yaptırım da EA Sports'tan: Rus takımları artık FIFA 22'de olmayacak!

03.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'ya bir yaptırım kararı da ünlü futbol video oyunu serisi FIFA'nın yayıncısı Electronic Arts'tan geldi. Buna göre, Rusya Milli Takımı ve Rus futbol takımlarının FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online oyunlarından çıkarılması için süreç başlatıldı.

Rusya'ya bir yaptırım da EA Sports'tan: Rus takımları artık FIFA 22'de olmayacak!

Rusya’ya Ukrayna’ya yönelik saldırılarından dolayı yaptırımlar uygulanmaya başladı. Ülkeye neredeyse her geçen gün ülkeler ve şirketler tarafından yeni yaptırımlar uygulanırken, oyun devleri de yaptırım uygulayan şirketlerin arasına katıldı. FIFA serisi ile tanınan Electronic Arts (EA), Rusya’ya yaptırım uygulayan şirketlerden biri oldu.

EA SPORTS'TAN RUSYA KARARI! FIFA 22, FIFA ONLINE VE FIFA MOBILE DAHİL

EA, FIFA 22 oyunundan Rus milli takımını ve diğer tüm Rus takımlarının çıkarılmasına yönelik kararını duyurdu. Söz konusu kararın “Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olmak" için yapıldığı aktarıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan EA Sports, “Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi, barış ve Ukrayna’nın işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor. FIFA ve UEFA’daki ortaklarımızın kararları doğrultusunda EA Sports, Rusya milli takımının ve tüm Rus kulüplerinin FIFA Mobile, FIFA online ve FIFA 22 dahil EA Sports FIFA ürünlerinden çıkarılması için süreç başlattı. Oyunlarımızın diğer alanlarındaki ilgili değişiklikleri de aktif olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) daha önce yaptıkları açıklamada, Rusya’nın milli takımının ve Rus futbol kulüplerinin tüm müsabakalardan men edileceğini açıklamıştı.

UKRAYNA BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Video oyunları endüstrisinden daha fazlasını yapmasını isteyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, tüm oyun geliştiricilere ve e-spor platformlarına çağrı yaparak, Rus ve Belarus hesaplarını bloke etmeye, turnuvaları iptal etmeye ve oyuncuları yasaklamalarını istedi.

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Öte yandan EA daha öncede Rus ve Belarus takımlarını NHL 22 oyunlarından çıkarmıştı. (İHA)

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