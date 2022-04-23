Rusya’ya bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Putin'in Ukrayna'yı işgali sırasında ödeme kısıtlamalarının 'sıkılaştırılması' nedeniyle Rusya'daki OnlyFans modelleri bir kez daha platformdan kaldırıldı. Hizmete erişim, kısa bir süre sonra restore edilmeden önce, Şubat ayında işgalin ilk günlerinde bir kez daha büyük ölçüde kısıtlanmıştı.

SİTEDEN AÇIKLAMA

Ancak şimdi, Rusya'ya ve Rusya'dan yapılan ödemelerdeki arttırılmış kısıtlamalar nedeniyle, oldukça zorlandıkları görülüyor. OnlyFans yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen yaratıcılara hizmet sunmaya devam etmek için çeşitli seçenekleri araştırsalar da ödeme kısıtlamalarının daha da sıkılaştırılması nedeniyle, OnlyFans’ın artık Rus içerik üretici topluluğuna gerektiği gibi hizmet edemediğini söyledi ve bu sebeple "Rusya'da ödeme alınan hesapları geçici olarak dondurmak için adımlar atıyoruz." dedi. Platformdaki Rus içerik oluşturucuların "ülkelerinin ödemeler için desteklenmediğine" dair bildirimler aldıkları bildiriliyor.

''ETKİSİ OLMAYACAK''

Rus OnlyFans modelleri, diğer platformlara geçerek yanıt verdiler. İçerik üreticilerin çatışmayla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen bir OnlyFans modeli herkesin hükümeti desteklemiyor olduğuna dikkat çekti. "Ne yazık ki hükümetin aksiyonlarını değiştirmekte bu yaptırımların bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Sıradan insanlara da zarar vermeye devam edecekler dedi." Ukrayna'dan birçok olduğunu söyleyen genç kadın onlar için korktuklarını, desteklemeye çalışsalar bile hiçbir şeyi değiştirme fırsatları olmadığını da belirtti.

''KARŞILAŞTIRILAMAZ''

Görünüşe göre birçok model şimdi Fansly adında alternatif bir siteye taşındı. Başka bir OnlyFans yaratıcısı Bunnie Mommy, "Evinizin yakınındaki savaş ve patlamalarla hiçbir şey karşılaştırılamaz, ancak barışçıl Rus halkının banka hesaplarını bloke etmek, çalışma sayfalarını engellemek ve geliri dondurmak Ukrayna'ya yardımcı olmaz" dedi.



