Rusya'ya büyük şok! Resmen duyurdular... 'En kötü askeri yenilgilerinden biri'

Rusya-Ukrayna savaşı 7. ayda devam ederken, ülkenin doğusunda şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrinden askerlerini çektiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Liman'da 5 bin Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması riski nedeniyle çekilme kararı alındığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, askerlerin daha avantajlı hatlara çekildiğini belirtti.

LİMAN'IN ÖNEMİ

Rusya, mayıs ayı sonlarında Lİman'ı ele geçirdikten sonra Lİman şehrini asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkeze dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demir yolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

'EN KÖTÜ ASKERİ YENİLGİLERDEN BİRİ'

Liman'da Ukrayna'nın yeniden kontrol sağlamasının, 24 Şubat'ta işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olacağı belirtiliyor. Ukrayna ordusunun Liman'da kontrolü ele geçirirse bu durum Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kuzey kısmını tamamen temizlemesine ve komşu Luhansk bölgesine ilerlemesine izin verecek.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri, Donetsk bölgesi Liman'a giriyor. Ukrayna ordusu, bugünün ve gelecekteki herhangi bir 'referandumda' belirleyici oya her zaman sahip olmuştur ve olacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Ukrayna askerlerinin Liman şehri tabelasına Ukrayna bayrağını astığını gösteren görüntü de paylaşılmıştı. Sosyal medyadaki görüntülerde, Ukrayna güçlerinin Liman şehrine doğru ilerlediği, yol kenarlarında imha edilmiş çok sayıda Rus zırhlısı, Rus askerlerine ait cesetler olduğu, şehre giden bir köprünün yıkıldığı görülüyor. (AA/İHA)

