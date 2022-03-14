HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'ya gizli teslimat! Ukrayna'yı vuran Fransız silahlarıymış

Rusya'ya gizli teslimat! Ukrayna'yı vuran Fransız silahlarıymış

14.03.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Gizli ve resmi belgelerden çıkarılan bilgilere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken kullandığı askeri teçhizat Rusya'ya Fransa tarafından gizlice teslim edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "savaş karşıtı" söylemlerde bulunurken Rusya'ya askeri teçhizatı sürdürmesi de ayrıca dikkat çekti.

Rusya'ya gizli teslimat! Ukrayna'yı vuran Fransız silahlarıymış

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Batı dünyasından art arda savaşın durdurulması çağrıları geldi. Rusya'nın elini zayıflatmak için Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya'ya ağır ekonomik yaptırım kararları açıkladı. Ancak Fransa'nın Rusya ordusunu donatması ve donatıların Ukrayna işgalinde kullanılmasına ilişkin ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

Disclose internet sitesinin gizli ve resmi belgelere dayandırdığı haberine göre Fransa, 2015-2020 döneminde Rus ordusunu son teknoloji askeri teçhizatlarla donattı, böylece Rus kara ve hava kuvvetleri modernize edildi.

Fransa, 2015'ten bu yana Rusya'ya 76 savaş ekipmanı teslim etti. Fransa Parlamentosunun raporuna göre, bu ekipmanların değeri 152 milyon avro.

thumbs_b_c_defffd5c999989c1315d5959b6ba848b

Rusya'ya satılan ekipmanlar arasında 1000'den fazla Rus tankını donatmayı amaçlayan termal kameralar, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri için navigasyon sistemleri yer alıyor. Bu ekipmanları, Fransız devletinin en önemli ortağı olduğu Thales ve Safran şirketleri sattı.

Termal kameralar, geceleri insanları hedef alabiliyor ve 10 kilometre mesafedeki araçları tespit edebiliyor. Thales'e göre, bu kameralar, ateş açma özelliğine sahip.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın 4 Mart'ta Zaporija Nükleer Santrali'ne saldırısında "Rus tanklarının termal kameralarla donatıldığına" yönelik ifadesine dikkati çekildi. Bu kameralar, Fransız Thales veya Safran şirketlerine ait olabilir.

"SAVAŞ UÇAKLARI, SURİYE'DE VE UKRAYNA'DA KULLANILDI" İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, Fransa'nın Rusya'ya sattığı "Matis STD" tipi termal kameraların, şu an Ukrayna'daki savaşta bulunan "T-72", "T-90" ve "T-80" tipi 3 Rus tankını donattığını kanıtlıyor. Haberde de söz konusu görseller de paylaşıldı.

Bu kameralar, 2014'te Donbas'ta Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya karşı kullandı.

Fransa, aynı zamanda Rusya ile 2014'te Thales şirketinin ürettiği "SU-30" tipi 60 savaş uçağın satışına ilişkin sözleşme imzaladı. Bu uçaklar, 2018'e kadar Rusya'ya teslim edildi. Bu savaş uçaklarının Suriye'de onlarca sivilin ölümüne neden olduğu ve Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddia edildi. Söz konusu uçaklar, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Sumi, Mykolaiv ve Çernihiv bölgelerinin hava sahasında 5 Mart'ta görüntülendi.

TESLİMAT EL ALTINDAN

Bu satışların Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Ağustos 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik uyguladığı silah ambargosuna rağmen yapıldığı vurgulandı. Bu tarihten önce imzalanan sözleşme kapsamında silah teslimatları yapılabilir ancak Disclose'a açıklama yapan AB Komisyonu, AB üyesi ülkelerin 2008'de alınan ortak tavra saygı göstermesi, bir ülkeye teslim edilen silahların bir savaşta kullanılması halinde bu teslimatların durdurulması gerekiyor.

thumbs_b_c_379547799e9859bb569c725c4301b728

Dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupalı ortaklarının ve ABD'nin baskısıyla Rusya'ya 2 Mistral savaş gemisi satmaktan vazgeçti ancak silah teslimatları "gizlice" devam etti. Hollande ve halefi Emmanuel Macron'un Rusya'ya silah satışlarını ve teslimatlarını durdurmadığına dikkat çekildi.

Fransa, 2020'ye kadar silah teslimatlarını devam ettirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e askeri destek sağladı.

thumbs_b_c_5615dbe4d0d18ac9aad06c1d698b7ab5

Macron'un bir taraftan yıllardır uluslararası arenada yaşanan gerginliklerde ve çatışmalarda diplomatik yollara öncelik verilmesi gerektiğini savunmasını, diğer taraftan Rusya'ya silah temin etmeye devam ettirmesi "paradoks" olarak değerlendirildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de Ukraynalı mültecilere evlerini açanlara ayda 350 sterlin verilecekİngiltere'de Ukraynalı mültecilere evlerini açanlara ayda 350 sterlin verilecek
Kar yağışı altındaki İstanbul için yeni uyarı!Kar yağışı altındaki İstanbul için yeni uyarı!
İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı! İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı!
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor

İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Sağlıkta yeni düzenleme!

Sağlıkta yeni düzenleme!

Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepki

Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.