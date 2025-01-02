Rusya'ya kaçan Esad için 'Suikast' iddiası! İngiliz basını duyurdu: Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldı

Suriye'de silahlı muhalifler ülkede hızlı bir şekilde ilerlemiş ve 61 yıllık Baas rejimini devirmişti. Muhaliflerin baskısına direnemeyen devrik lider Beşar Esad ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteğiyle Rusya'ya kaçtı.

RUSYA'YA KAÇAN ESAD'A SUİKAST GİRİŞİMİ YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Esad ile ilgili gündeme gelen bir haber ise kısa sürede dünya kamuoyunun dikkatini çekti. The Sun'ın haberine göre Esad'a Moskova'da suikast girişiminde bulunuldu.

"ŞİDDETLİ ÖKSÜRMEYE VE BOĞULMAYA" BAŞLADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Zehirle öldürülmeye çalışılan Esad'ın tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı öne sürülüyor.

"SUİKAST GİRİŞİMİNİN YAPILDIĞINA İNANMAK İÇİN HER TÜRLÜ NEDEN VAR"

Suikast iddiaları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan askeri bir kaynak ise "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" şeklinde konuştu.

VÜCUDUNDA ZEHİR OLDUĞU BELİRTİLDİ, RUSYA'DAN AÇIKLAMA YOK

Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun pazartesi günü stabilize olduğu belirtilirken yapılan testlerde vücudunda zehir olduğu ifade edildi. Habere ilişkin İngiliz gazetesi tarafından herhangi bir resmi kaynak belirtilmezken Rusya'dan da konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.