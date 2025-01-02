Rusya'ya kaçan Esad için 'Suikast' iddiası! İngiliz basını duyurdu: Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldı

Suriye'de silahlı muhalifler ülkede hızlı bir şekilde ilerlemiş ve 61 yıllık Baas rejimini devirmişti. Muhaliflerin baskısına direnemeyen devrik lider Beşar Esad ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteğiyle Rusya'ya kaçtı.
Esad ile ilgili gündeme gelen bir haber ise kısa sürede dünya kamuoyunun dikkatini çekti. The Sun'ın haberine göre Esad'a Moskova'da suikast girişiminde bulunuldu.
Zehirle öldürülmeye çalışılan Esad'ın tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı öne sürülüyor.
Suikast iddiaları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan askeri bir kaynak ise "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" şeklinde konuştu.
Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun pazartesi günü stabilize olduğu belirtilirken yapılan testlerde vücudunda zehir olduğu ifade edildi. Habere ilişkin İngiliz gazetesi tarafından herhangi bir resmi kaynak belirtilmezken Rusya'dan da konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.
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