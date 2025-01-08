Rusya'ya kaçmışlardı! Esma Esad'la ilgili olay iddia: Ajan mı çıktı? Otelde gizli görüşme...

Suriye'de isyancıların 11 günde başkent Şam'a girmelerinin ardından 61 yıllık Baas rejimi yıkılmış, Beşar Esad'da eşiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı. Bu kaçışın ardından ise çift, boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti.

Londra doğumlu Esma Esad, şimdi de başka bir konu nedeniyle konuşuluyor. Birleşik Krallık merkezli UK Declassified'ın sızdırdığı belgelere göre Esma Esad, 1994 yılında İngiltere'de karşı istihbarat faaliyetlerine karıştı ve MI5 (iç istihbarattan sorumlu) yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

OLAY İDDİA: AJAN MI?

belgelere göre Esma Esad, dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5'in üst düzey bir yetkilisi olan Eliza Manningham-Buller ile Chesterfield Mayfair Otel'de özel bir görüşme yaptı. Hatta bu görüşmeye devrik lider Beşar Esad'ın da katıldığı belirtildi.

Belgelerde, Esma Esad'ın 1994 yılında babası Dr. Fawaz Al-Akhras'ın Acton'daki evinde düzenlenen özel bir toplantıya katıldığı da belirtiliyor. Bu toplantıda hem askeri hem de sivil İngiliz yetkililerin yer aldığı ve toplantının Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel barış görüşmelerine odaklandığı vurgulandı.

Bir önemli iddia ise Beşar Esad'ın İngiltere'de eğitim gördüğü dönemdeki faaliyetlerinin İngiliz ve Suriye istihbaratı tarafından yakından izlendiği yönünde. Raporlarda, Esad'ın akademik çalışmalarının ötesine geçerek siyasi konulara yoğunlaştığı ve gelecekteki siyasi yönelimlerinin değerlendirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.