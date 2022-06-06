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  4. Rusya'ya peş peşe sert sözler! Salonu terk etti... Arkasından böyle seslendi

Rusya'ya peş peşe sert sözler! Salonu terk etti... Arkasından böyle seslendi

06.06.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve tüm dünyada yarattığı gıda krizi BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda ele alındı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yönelik suçladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise bu suçlamalar üzerine salonu terk etti. Michel, Nebenzia salondan ayrılırken “Gerçekleri duymamak sizin için daha kolay” dedi.

Rusya'ya peş peşe sert sözler! Salonu terk etti... Arkasından böyle seslendi

Rusya-Ukrayna savaşı can kayıplarına ve çok sayıda insanın ülkesini terk etmek zorunda kalmasına yol açmasının yanı sıra dünyayı da etkileyen pek çok olumsuz sonuç doğurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve doğurduğu sonuçlar, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda da gündeme geldi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in kullandığı ifadeler oturumda dikkat çeken anların yaşanmasına neden oldu.

RUSYA'YI BÖYLE SUÇLADI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ukrayna oturumunda konuşan Michel, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla küresel gıda krizine neden olmakla suçladı.

Michel, "Rusya'nın başlattığı savaş, tüm dünyayı etkiliyor, gıda fiyatları artıyor, savaş insanları yoksulluğa sürüklüyor ve bölgeleri istikrarsızlaştırıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizine değinen Michel, "Yaklaşan bu gıda krizinden sadece ve sadece Rusya sorumlu." diye konuştu.

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SALONU TERK ETTİ

Michel'in Rusya'ya yönelik suçlamaları devam ederken, Rus büyükelçi Nebenzia BM Güvenlik Konseyini terk etti.

ARKASINDAN SESLENDİ: SİZİN İÇİN DAHA KOLAY

Charles, Rus Büyükelçi salondan ayrılırken, "Salondan ayrılabilirsiniz. Belki gerçekleri duymamak sizin için daha kolay Sayın Büyükelçi." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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