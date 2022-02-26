Rusya'ya tepki en yakınından geldi... Paylaşımı gündem oldu!

Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya tepkiler büyürken, Moskova yönetiminin en yakınında dikkat çeken bir tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Instagram hesabından "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı.

"SAVAŞA HAYIR"

Türkolog olan ve çok iyi derecede Türkçe konuşan Dmitri Peskov'un, Ankara doğumlu 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabı Instagram'dan, Rusça "Savaşa hayır" yazılı bir hikaye paylaştı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Paylaşımı kısa sürede silen Peskova, savaşa karşı olan tavrıyla dünya gündemine oturdu.

PARİS EYLEMLERİNE DE KATILMIŞTI

Elizaveta Peskova, 2018 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerine de katılmıştı.

Peskova, gösterilerdeki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



