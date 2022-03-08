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Rusya'ya yeni yaptırım yolda! Gözler Biden'ın konuşmasına çevrildi

08.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken gözler, ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Biden'ın konuşmasında Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklaması bekleniyor.

Rusya'ya yeni yaptırım yolda! Gözler Biden'ın konuşmasına çevrildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrası yaptırımlar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklaması bekleniyor.

18.45'TE KAMERALARIN KARŞISINA GEÇECEK

Beyaz Saray'dan Biden'ın günlük programına yapılan güncellemede, Biden'ın bugün yerel saatle 10.45'te (TSİ 18.45) bir açıklama yapacağı bildirildi.

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Güncellemede, "Biden, Beyaz Saray'daki Roosevelt Odasından yapacağı konuşmada, Rusya'ya yönelik Ukrayna'daki gerekçesiz savaşı nedeniyle atılacak ileri adımları değerlendirecek." ifadesine yer verildi.

"PETROL İTHALATI YASAĞINI DUYURACAK"

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden'ın bugün Rusya'ya yönelik petrol ithalatı yasağını duyuracağını kaydetti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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