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Rusya Yanlısı Ayrılıkçıların “Ateş Açıldı” İddiası

17.02.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna hükümetini son 24 saatte topraklarına ateş açmakla suçladı

Rusya Yanlısı Ayrılıkçıların “Ateş Açıldı” İddiası

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna hükümetini son 24 saatte topraklarına ateş açmakla suçladı.

Ayrılıkçılar, açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirtirken Ukrayna’nın doğusundaki durumu izleyen ancak son günlerde bazı gözlemcilerini geri çeken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) ise bir tepki gelmedi.

Ukrayna’nın doğusunda kendilerini Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak ilan eden ayrılıkçı grup tarafından saldırı iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Ukrayna güçlerinin gerçekleşen dört ayrı olayda, havan, el bombası ve makineli tüfek kullandıkları” iddia edildi.

Açıklamada, “Ukrayna silahlı kuvvetleri, ağır silahlar kullanarak ateşkes rejimini ve Minsk anlaşmalarını ihlal etmiştir” denildi.

Ukrayna ordusuysa, ayrılıkçıların “hükümet birliklerinin saldırdığı” iddialarını reddetti.

Benzer olaylar, son sekiz yılda birçok kez yaşandı. Ancak son saldırı iddiası, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla askerini yığmasının ardından yapılmış oldu.

Batı, Rusya'yı Ukrayna'ya saldırması halinde yeni yaptırımlarla tehdit ederken, Rusya herhangi bir saldırı hazırlığında olmadığını bildiriyor.

Rusya parlamentosunun alt kanadında önceki gün yapılan oylamayla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıması istenmişti.

Kremlin ise, Putin'in tanımayla ilgili “acil bir planının olmadığı” sinyalini vermişti.

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Rusya
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