Rusya yanlısı isyancılar ve Ukrayna yönetimi arasında esir değişimi

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı silahlı gruplar ve Ukrayna yönetimi, uzun süredir üzerinde çalışılan esir değişimini gerçekleştirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 200 esir sebrest bırakıldı.

Ukrayna basınına göre silahlı isyancılar 76 esiri serbest bırakırken, 124 Rus yanlısı tutukluyu da Ukrayna yönetimi serbest bıraktı.

Bir süredir devam eden görüşmelerin sonunda Aralık ayında esir değişimi konusunda uzlaşan Rus ve Ukraynalı yetkililer, bu yıl Eylül ayında da esir değişimi yapmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, 81 Ukraynalının serbest bırakıldığını, ancak bunların 5'inin sadece aileleri doğuda yaşadığı için oraya dönmek isteyen kişiler olduğunu belirtti.

İsyancıların yönettiği Luhansk Bilgilendirme Merkezi de, esir değişimi bittikten sonra 9 kişinin Ukrayna idaresinde kalmak istediği için esir değişiminde kendi talebiyle yer almadığını belirtti.

Esir değişimi, Donetsk'teki Horlivka kasabasındaki kontrol noktasında yapıldı.

Rusya karşıtı bazı aktivistler, esir değişimine karşı çıktıkları için başkent Kiev'de Rus yanlısı savaşçıların tutulduğu cezaevinin kapısına giderek çıkışı kapatmaya çalıştı.