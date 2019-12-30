HABER
  4. Rusya yanlısı isyancılar ve Ukrayna yönetimi arasında esir değişimi

Rusya yanlısı isyancılar ve Ukrayna yönetimi arasında esir değişimi

30.12.2019 07:26 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı silahlı gruplar ve Ukrayna yönetimi, uzun süredir üzerinde çalışılan esir değişimini gerçekleştirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 200 esir sebrest bırakıldı.

Rusya yanlısı isyancılar ve Ukrayna yönetimi arasında esir değişimi

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı silahlı gruplar ve Ukrayna yönetimi, uzun süredir üzerinde çalışılan esir değişimini gerçekleştirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 200 esir sebrest bırakıldı.

Ukrayna basınına göre silahlı isyancılar 76 esiri serbest bırakırken, 124 Rus yanlısı tutukluyu da Ukrayna yönetimi serbest bıraktı.

Bir süredir devam eden görüşmelerin sonunda Aralık ayında esir değişimi konusunda uzlaşan Rus ve Ukraynalı yetkililer, bu yıl Eylül ayında da esir değişimi yapmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, 81 Ukraynalının serbest bırakıldığını, ancak bunların 5'inin sadece aileleri doğuda yaşadığı için oraya dönmek isteyen kişiler olduğunu belirtti.

İsyancıların yönettiği Luhansk Bilgilendirme Merkezi de, esir değişimi bittikten sonra 9 kişinin Ukrayna idaresinde kalmak istediği için esir değişiminde kendi talebiyle yer almadığını belirtti.

Esir değişimi, Donetsk'teki Horlivka kasabasındaki kontrol noktasında yapıldı.

Rusya karşıtı bazı aktivistler, esir değişimine karşı çıktıkları için başkent Kiev'de Rus yanlısı savaşçıların tutulduğu cezaevinin kapısına giderek çıkışı kapatmaya çalıştı.

Aktivistlerin asıl talebi, Şubat 2014'te başlayan Rusya karşıtı gösteriler sırasında 48 protestocuyu öldürmekle suçlanan Ukrayna polis örgütü Berkut üyelerinin serbest bırakılmamasıydı.

Bu kişiler esir değişimi kapsamında serbest bırakıldı ancak Ukrayna başsavcılığı, Cumartesi günü bir açıklamaya yaparak davası süren sanıkların duruşmalra gelme zorunluluğu olduğunu belirtti.

Eylül ayındaki esir değişiminde, Rusya'nın Kasım 2018'de gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizci serbest bırakılmış; karşılığında Hollanda'dan Malezya'ya giderken doğu Ukrayna'da vurularak düşen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği MH17 kazasından sorumlu olduğuna inanılan şüpheli Rusya'ya teslim edilmişti.

2014 başında Rusya karşıtı gösteriler başladıktan sonra, Rusya yanlısı silahlı isyancılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta ayaklanma başlattı. Bölgedeki çatışmalarda bugüne kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etti.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Putin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür ettiPutin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti
Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldüTeksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah tugaylarını vurdu

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Putin'den Trump'a teşekkür!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Bangladeş’de soğuk hava 50 can aldı

Ülkede soğuk hava 50 can aldı

Avustralya’da binlerce kişi için tahliye uyarısı

Binlerce kişi için tahliye uyarısı

ABD’de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı! 5 yaralı

ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.