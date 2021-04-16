HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Rusya Yaptırımlarında Daha İleri Gidebilirdik’’

“Rusya Yaptırımlarında Daha İleri Gidebilirdik’’

16.04.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yeni yaptırımların açıklanmasının ardından konuştu. Biden, “Yaptırımlarda daha ileri gidebilirdik, ancak bunu yapmamayı tercih ettim” dedi

“Rusya Yaptırımlarında Daha İleri Gidebilirdik’’

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yeni yaptırımların açıklanmasının ardından konuştu. Biden, “Yaptırımlarda daha ileri gidebilirdik, ancak bunu yapmamayı tercih ettim” dedi.

Başkan Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği sonucuna vardıklarını söylediğini ve yabancı bir gücün bunun sonuçlarını umursamadan ABD seçimlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Joe Biden, Rus lidere ABD’nin yaptırımlar konusunda daha ileri gidebileceğini net bir şekilde ilettiğini, ancak bunu yapmamayı ve orantılı olmayı tercih ettiğini söyledi. Biden, Rusya’nın “ABD demokrasisine müdahale etmeyi sürdürmesi halinde buna karşılık vermeye hazır olduklarını, bunun ABD Başkanı olarak sorumluluğu olduğunu” da ifade etti.

“Gerilimi düşürme zamanı”

ABD Başkanı, Ukrayna konusunda yaşanan gerilime de değindi, gerilimin düşürülmesinin zamanının geldiğini kaydetti.

Başkan Biden Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediklerinin de altını çizdi.

Putin’le kendisi arasında iletişimin önemli olduğunun altını çizen Başkan Joe Biden, ABD ve Rusya’nın İran ve Kuzey Kore’den kaynaklanan nükleer tehdidine birlikte çözüm bulabileceklerini söyledi.

“Ekipler zirve olasılığını görüşüyor”

Biden hafta başında Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde üçüncü bir ülkede zirve düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu.

Joe Biden, ABD ve Rus ekiplerinin zirve olasılığı konusunu görüştüklerini belirtti.

Başkan Joe Biden yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada, 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği ve Rusya'da yaklaşık 30 kişi ve şirkete yeni tur yaptırımlar uygulanacağı, sınır dışı edilmelerine karar verilen 10 Rus diplomat arasında Rus istihbarat hizmetleri temsilcilerinin de olduğu kaydedilmişti.

Biden yönetimi Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunmasını ve geçen yıl ABD federal hükümet dairelerine siber saldırı düzenlemesini yaptırımlara gerekçe olarak göstermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
Polonya, 3 Rus diplomatı Polonya'ya 'zarar veren faaliyette bulundukları' için sınır dışı etme kararı aldıPolonya, 3 Rus diplomatı Polonya'ya 'zarar veren faaliyette bulundukları' için sınır dışı etme kararı aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.