“Rusya Yaptırımlarında Daha İleri Gidebilirdik’’

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yeni yaptırımların açıklanmasının ardından konuştu. Biden, “Yaptırımlarda daha ileri gidebilirdik, ancak bunu yapmamayı tercih ettim” dedi.

Başkan Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği sonucuna vardıklarını söylediğini ve yabancı bir gücün bunun sonuçlarını umursamadan ABD seçimlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Joe Biden, Rus lidere ABD’nin yaptırımlar konusunda daha ileri gidebileceğini net bir şekilde ilettiğini, ancak bunu yapmamayı ve orantılı olmayı tercih ettiğini söyledi. Biden, Rusya’nın “ABD demokrasisine müdahale etmeyi sürdürmesi halinde buna karşılık vermeye hazır olduklarını, bunun ABD Başkanı olarak sorumluluğu olduğunu” da ifade etti.

“Gerilimi düşürme zamanı”

ABD Başkanı, Ukrayna konusunda yaşanan gerilime de değindi, gerilimin düşürülmesinin zamanının geldiğini kaydetti.

Başkan Biden Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediklerinin de altını çizdi.