“Rusya Yaptırımlarında Daha İleri Gidebilirdik’’

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yeni yaptırımların açıklanmasının ardından konuştu. Biden, “Yaptırımlarda daha ileri gidebilirdik, ancak bunu yapmamayı tercih ettim” dedi.
Başkan Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği sonucuna vardıklarını söylediğini ve yabancı bir gücün bunun sonuçlarını umursamadan ABD seçimlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Joe Biden, Rus lidere ABD’nin yaptırımlar konusunda daha ileri gidebileceğini net bir şekilde ilettiğini, ancak bunu yapmamayı ve orantılı olmayı tercih ettiğini söyledi. Biden, Rusya’nın “ABD demokrasisine müdahale etmeyi sürdürmesi halinde buna karşılık vermeye hazır olduklarını, bunun ABD Başkanı olarak sorumluluğu olduğunu” da ifade etti.
“Gerilimi düşürme zamanı”
ABD Başkanı, Ukrayna konusunda yaşanan gerilime de değindi, gerilimin düşürülmesinin zamanının geldiğini kaydetti.
Başkan Biden Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediklerinin de altını çizdi.
Putin’le kendisi arasında iletişimin önemli olduğunun altını çizen Başkan Joe Biden, ABD ve Rusya’nın İran ve Kuzey Kore’den kaynaklanan nükleer tehdidine birlikte çözüm bulabileceklerini söyledi.
“Ekipler zirve olasılığını görüşüyor”
Biden hafta başında Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde üçüncü bir ülkede zirve düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu.
Joe Biden, ABD ve Rus ekiplerinin zirve olasılığı konusunu görüştüklerini belirtti.
Başkan Joe Biden yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada, 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği ve Rusya'da yaklaşık 30 kişi ve şirkete yeni tur yaptırımlar uygulanacağı, sınır dışı edilmelerine karar verilen 10 Rus diplomat arasında Rus istihbarat hizmetleri temsilcilerinin de olduğu kaydedilmişti.
Biden yönetimi Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunmasını ve geçen yıl ABD federal hükümet dairelerine siber saldırı düzenlemesini yaptırımlara gerekçe olarak göstermişti.