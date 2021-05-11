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Rusya, 'yasa dışı içeriği kaldırmadığı' gerekçesiyle Twitter'ı yavaşlattı

11.05.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, "yasa dışı" içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Twitter'ı yavaşlatma kararı aldı. Medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, kararın "Rus vatandaşlarını korumak için alındığını" duyurdu.

Rusya, 'yasa dışı içeriği kaldırmadığı' gerekçesiyle Twitter'ı yavaşlattı

Rusya, "yasa dışı" içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle bant genişliği sınırlaması yoluyla Twitter'a erişim hızını düşürme kararı aldı.

Medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, kararın "Rus vatandaşlarını korumak için alındığını" duyurdu.

Roskomnadzor, Twitter'ın "çocuk pornosu, uyuşturucu kullanımı ve intiharı özendirici 3.000 paylaşımı kaldırmamakta ısrar etmesi halinde" platformun tamamen yasaklanabileceğini açıkladı.

Kararın uygulamaya konulmasından sonra Roskomnadzor ve Kremlin'in internet sitesi çöktü.

Roskomnadzor bunun Twitter'ı yavaşlatma kararıyla bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Rusya son aylarda hapisteki muhalif lideri Aleksey Navalni'yi destekleyen paylaşımlar nedeniyle Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Putin, muhalifleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılan bu platformların toplum üzerindeki etkisini eleştirmiş, "Teknoloji şirketleri egemen devletlerle yarışıyor" demişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın "hiçbir şeyi yasaklama arzusu olmadığını", bu şirketleri Rusya yasalarına uymaya zorlamayı amaçlayan adımların da "son derece makul olduğunu" söyledi.

Tüm mobil cihazlarda Twitter yavaşlatıldı

Roskomnadzor, alınan kararla Twitter'ın mobil cihazların tamamında masaüstü cihazların da yüzde 50'sinde yavaşlatılacağını açıkladı.

Kurum daha sonra bu uygulamanın sadece fotoğraf ve videoları etkileyeceğini duyurdu.

Rusya'daki Twitter kullanıcıları fotoğraf ve videolara erişimde sorun yaşadıklarını söylüyor.

Ülke genelinde internetin tamamen yavaşladığına ilişkin haberler de var.

'Sırada Facebook var'

Bazı Rus milletvekilleri Roskomnadzor'un kararını olumlu karşıladı.

Meclis iletişim komisyonu üyesi Anton Gorelkin, "Twitter'ın büyük paralar kaybedeceğine eminim" dedi.

Gorelkin, Rus Interfaks ajansına Facebook'a da sınırlamalar getirilebileceğini söyledi.

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