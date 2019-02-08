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Rusya yeni “Kalaşnikof” serisini tanıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Rusya, efsanevi “Kalaşnikof” silahların seri üretimine başlanacağı yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.Rusya Federasyonu Silah ve Teknoloji Kooparatifi Rostech’e bağlı bulunan “Rosoboronexport” şirketi, “Kalaşnikof” silahların seri üretimine başlanacağını açıkladı.

Rusya, efsanevi “Kalaşnikof” silahların seri üretimine başlanacağı yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
Rusya Federasyonu Silah ve Teknoloji Kooparatifi Rostech’e bağlı bulunan “Rosoboronexport” şirketi, “Kalaşnikof” silahların seri üretimine başlanacağını açıkladı. Açıklama, Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandır Miheyev’den geldi. Miheyev, “Kalaşnikofların yeni 200 serisi için ihracat izinleri alındı. Şu andan itibaren şirketimiz iş yaptığı tüm partnerlerine AK-200, AK-203, AK-204 ve AK-205 modellerini teklif etmeye hazır. Silahlara dair ilk tanıtım 17-21 Şubat tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenecek olan IDEX-2019 fuarında yapılacak” dedi.
Kalaşnikof Grubu Genel Müdürü Vladimir Dmitriyev ise yaptığı açıklamada "Kalaşnikofların yeni 200 serisi, bizim ihracat konusundaki yeni stratejik ürünümüzdür ve yabancı partnerlerimize sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Rostech Genel Müdürü Sergey Abramov ise yeni çıkacak olan silah modellerini “Rusya’nın savunmasında ve ihracatında kullanılacak önemli bir yenilik” olarak yorumladı.
Öte yandan Kalaşnikof silahlarının yapan Rus asker Mihail Timofeyeviç Kalaşnikof, 2013 senesinde 94 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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