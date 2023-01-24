Rusya yeni saldırı hazırlığında! Bizzat Putin üzerinde çalışıyor, her an başlayabilir

Putin'in bir zamanlar en yakınında bulunan, eski danışmanından yeni saldırı iddiası geldi. 3 koldan planlanan saldırıda Kiev'in Batı'dan gelecek askeri yardımının kesilmesi planlanıyor. Öte yandan Avusturya yönetimi Rusya'nın nükleer silah tehdidine karşı "Nükleer silahları bizi yok etmeden önce yok etmeliyiz" dedi.

BİZZAT PUTİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Rus lider Putin'in eski danışmanı Moskova'nın yakın zamanda yeni bir saldırı başlatacağını duyurdu. İddiaya göre Putin bizzat bu saldırı üzerinde çalışıyor. Rus liderin amacı bu sefer Ukrayna'yı Batı'dan vurmak. Plana göre Rus ordusu 3 koldan saldıracak. Ukrayna'nın Batı sınırları tamamen ele geçirilecek. Böylece Kiev, gelecek askeri yardımdan mahrum bırakılacak. Bunun için Rus ordusu Belarus sınırı üzerinden ilerleyecek. Ukrayna'nın en batısındaki şehri Lviv'e saldıracak. Bir başka ordu, Kırım üzerinden Ukrayna'nın Moldova ve Romanya sınırlarına yönelecek. Son olarak ise Donbass'tan Zaporijya ve Kharkiv istikametine ilerlenecek.

DİKKAT ÇEKEN 'NAZİ' DETAYI

Yine bir iddiaya göre Putin, bu operasyonla Sovyetlerin, Nazileri yenilgiye uğrattığı savaşa atıfta bulunacak ve adı da 'Büyük Stalingrad Harekatı' olacak.

"BİZİ YOK ETMEDEN ÖNCE YOK ETMELİYİZ"

Avusturya yönetimi ise Rus yönetimini nükleer silah tehdidi nedeniyle uyardı. Avusturya Dışişleri Bakanı, Putin'in daha önceki mesajlarına karşılık vererek "Nükleer silahları bizi yok etmeden önce yok etmeliyiz" dedi.

