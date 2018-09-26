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Rusya yeni oyuncağını ilk kez test etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 16:26 | Son Güncelleme

Rusya’nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesindeki Novosibirsk takım adalarında Bastion kıyı savunma sistemiyle ilk kez P-800 Onyx gemisavar füzesini test etti.

Sputnik'in haberine göre Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde yapılan tatbikat sırasında Bastion kıyı savunma sistemiyle ilk kez P-800 Onyx gemisavar füzesi 60 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefine fırlatıldı. 3.186 k/sa hızla hareket edebilen Onyx füzesinin fırlatılış anı, Zvezda televizyonu tarafından yayınlandı.

Bastion sistemi, menzili 300 kilometreye varan Onyx füzelerinden 2 adet taşıyabiliyor. Gemiler için geliştirilen füze ile karadaki hedefler de vurulabiliyor.

Bastion sistemleri Rusya ordusuna ilk kez 2010 yılında verilmişti. Orduya 3 adet sistem teslim edilmişti ve sistem hâlâ Suriye'deki operasyonlarda kullanılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kuzey Filosu Onyx Gemisavar Novosibirsk bastion

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