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Rusya Yerli Corona Aşısının Ülke Genelinde Dağıtımına Başladı

16.12.2020 13:00 | Son Güncelleme:
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Rusya Yerli Corona Aşısının Ülke Genelinde Dağıtımına Başladı

Rusya kendi geliştirdiği Corona virüsü aşısı Sputnik V’nin ülke geneline dağıtımına başladı

Rusya kendi geliştirdiği Corona virüsü aşısı Sputnik V’nin ülke geneline dağıtımına başladı. Sputnik V aşısının lisansını elinde bulunduran Biocad grubu, çok sayıda kişinin aşılanabilmesi planına uygun olarak gerekli dozların ülke geneline teminine başladıklarını açıkladı.

Öte yandan Sputnik V aşısının gönüllüler üzerinde yapılan deneme sonuçları da bu hafta açıklandı. Buna göre aşının yeni tip Corona virüsü COVID-19’a karşı yüzde 91,4 oranında etkili olduğu belirtildi.

Sputnik V aşısının denemeleri halen Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Hindistan’da da devam ediyor.

Rusya’da şu ana kadar 200 binden fazla kişinin aşı olduğu da açıklandı.

St Petersburg'ta hastanelerde yeterli yer kalmadı

Salgın Rusya’da halen etkili olmaya devam ediyor. Ülkenin önde gelen şehirlerinden St. Petersburg’ta hastanelerde yatak sıkıntısı çekildiği belirtiliyor.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Vali Yardımcısı Oleg Ergashev, şehirdeki hastanelerde COVID vakalarını yatırabilecek sadece yüzde 4 oranında boş yatak kaldığını hastanelerin dolduğunu söyledi.

Ergashev, şehirde acilen hastane yatak kapasitesinin arttırılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Rusya’da ülke genelinde yeni vaka sayıları ve ölümler artarken Kremlin yönetimi, ulusal anlamda bir kısıtlama ve karantina uygulanmasına gerek olmadığını alınan önlemlerin salgını kontrol altında tutmak için yeterli olduğunu savunuyor.

Rusya’da bugüne dek salgına yakalananların sayısı 2,7 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 48 binden fazla.

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