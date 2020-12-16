Rusya Yerli Corona Aşısının Ülke Genelinde Dağıtımına Başladı

Rusya kendi geliştirdiği Corona virüsü aşısı Sputnik V’nin ülke geneline dağıtımına başladı. Sputnik V aşısının lisansını elinde bulunduran Biocad grubu, çok sayıda kişinin aşılanabilmesi planına uygun olarak gerekli dozların ülke geneline teminine başladıklarını açıkladı.

Öte yandan Sputnik V aşısının gönüllüler üzerinde yapılan deneme sonuçları da bu hafta açıklandı. Buna göre aşının yeni tip Corona virüsü COVID-19’a karşı yüzde 91,4 oranında etkili olduğu belirtildi.

Sputnik V aşısının denemeleri halen Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Hindistan’da da devam ediyor.

Rusya’da şu ana kadar 200 binden fazla kişinin aşı olduğu da açıklandı.

St Petersburg'ta hastanelerde yeterli yer kalmadı

Salgın Rusya’da halen etkili olmaya devam ediyor. Ülkenin önde gelen şehirlerinden St. Petersburg’ta hastanelerde yatak sıkıntısı çekildiği belirtiliyor.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Vali Yardımcısı Oleg Ergashev, şehirdeki hastanelerde COVID vakalarını yatırabilecek sadece yüzde 4 oranında boş yatak kaldığını hastanelerin dolduğunu söyledi.