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Rusya ‘Yerli ve Milli Wikipedia’ Geliştirecek

02.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wikipedia’nın güvenilir olmadığını söylemesinin ardından, Moskova ulusal ansiklopedisi için açtığı internet sayfasını geliştirmeye hazırlanıyor.

Rusya ‘Yerli ve Milli Wikipedia’ Geliştirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wikipedia’nın güvenilir olmadığını söylemesinin ardından, Moskova ulusal ansiklopedisi için açtığı internet sayfasını geliştirmeye hazırlanıyor.

Putin dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak tanımlanan Wikipedia’yı güvenilir olmadığı gerekçesiyle eleştirmiş, onun yerini başka bir kaynağın alması gerektiğini söylemişti.

Hazırlanan yasa tasarısına göre, Rusya’nın ulusal ansiklopdisi için kuracağı internet sitesi, “insanların bilimsel olarak doğrulanmış kaynaklara dayanarak sürekli güncellenen güvenilir bilgiye erişmelerini” sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz ay, içeriklerin açık kaynak ve gönüllü editörler tarafından üretildiği internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yerini, Sovyetler Birliği’nin ana ansiklopdisinin devamı niteliğinde olan “Büyük Rus Ansiklopedisi”nin dijital versiyonunun alması önerisinde bulunmuştu. Rus lider yaptığı açıklamada “Böyle bir ansiklopedi, modern şekilde sunulan güvenilir bir bilgi platformu olacaktır” demişti.

Wikipedia’nın İletişim Koordinatörü John Lubbock, Putin’in Wikipedia’nın üzerine ne koymayı planladığının belirsiz olduğunu söyledi. Lubbock Twitter’dan paylaştığı mesajda “Wikipedia’nın Rusçası, tamamı açık lisansla yayımlanan 2,6 milyon kullanıcının ürettiği 1,5 milyondan fazla makaleyle, sitenin en büyük yedinci dil versiyonu” dedi.

2015 yılında Rusya, uyuşturucu maddelerle ilgili içeriğe sahip olan internet sitelerine erişim engeli getiren yasayı gerekçe göstererek, hint keneviriyle ilgili bilgi içeren bir makale yüzünden, Wikipedia’nın Rusça versiyonuna kısa bir süre erişim yasağı getirmişti.

Moskova, uluslararası altyapıyla bağlantısının kesilmesi halinde işlevini devam ettirebilmesini sağlamak amacıyla Rusya’da internet üzerinde daha sıkı denetim uygulamaya başlamıştı.

Büyük Rus Ansiklopedisi’nin şu anda temel dijital bir formatı bulunuyor. Rus haber ajansı TASS’a Kasım ayında bilgi veren Büyük Rus Ansiklopdisi’nin editörlerinden Sergey Kravets, yeni internet portalının maliyetinin yaklaşık 2 milyar ruble yani yaklaşık 31 milyon dolar olacağını söylemişti.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in imzaladığı tasarı uyarınca Rus hükümeti Büyük Rus Ansiklopedisi için ulusal araştırma ve eğitim merkezi de kuracak.

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