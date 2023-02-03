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Rusya'yı kızdıracak hamle! Almanya onay verdi, Ukrayna'ya gönderilecekler

03.02.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak yeni bir hamle geldi. Tartışmalara ve krize neden olan Leopard tanklarıyla ilgili Almanya'dan onay çıktı. Alınan karar göre, Ukrayna'ya Leopard 1 tankı ihracatına onay verildi.

Rusya'yı kızdıracak hamle! Almanya onay verdi, Ukrayna'ya gönderilecekler

Alman hükümeti, üretici envanterinden Leopard 1 ana muharebe tanklarının Ukrayna'ya ihracatını onayladı.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, ihracat onayını teyit ederek, "Bu aşamada daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha somut hale gelecek." dedi.

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UKRAYNA'YA VERİLECEK

Alman basınındaki haberlere göre, Rheinmetall şirketinin elindeki 88 adet atıl durumdaki Leopard 1 tankı tekrar bakımdan geçirerek kullanılır hale getirilecek ve ardından Ukrayna'ya teslim edilecek.

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Leopard 1 ana muhabere tankı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman ordusu için üretilen ilk ana muharebe tankı olma özelliği taşıyor.

Alman ordusu Leopard 1 tanklarını 20 yıl önce hizmet dışı bırakmıştı ancak dünyanın farklı kıtalarındaki dokuz ülke bugün hala bu tankı kullanıyor.

NE OLMUŞTU?

1965'ten 1980'lerin ortasına kadar 4 bin 700 adet üretilen tank daha sonra yerini daha modern Leopard 2'lere bırakmıştı.

Almanya, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard tankı sağlayacağını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya leopard tank

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