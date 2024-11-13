Rusya'yı sarsan suikast! Füze saldırılarının emrini veren komutan öldürüldü... Ukrayna iddiası

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım'a bağlı Sivastopol kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askerin içinde bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldürüldüğü bildirildi. Olayın ardından “terör saldırısı” soruşturması başlatıldığı aktarıldı.

UKRAYNA MEDYASI SALDIRININ SBU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Ukrayna medyası, saldırıda Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky'nin öldürüldüğünü, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

FÜZE SALDIRILARINDA EMRİ VEREN KOMUTAN

Suikasta uğrayan Trankovsky’nin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosu'na füzeleri ateşleme emri veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren komutan olarak “savaş suçlusu” olarak görüldüğü de kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır