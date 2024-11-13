HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'yı sarsan suikast! Füze saldırılarının emrini veren komutan öldürüldü... Ukrayna iddiası

Rusya'yı sarsan suikast! Füze saldırılarının emrini veren komutan öldürüldü... Ukrayna iddiası

13.11.2024 17:51
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

İçerik devam ediyor
13.11.2024 17:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky'ın aracına bombalı saldırı düzenlendi. Trankovsky saldırı sonrası hayatını kaybederken, suikastın Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Ukrayna medyası Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarındaki emrin Trankovsky tarafından verildiğini belirtirken, Rus komutanın savaş suçlusu olarak görüldüğü belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım'a bağlı Sivastopol kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askerin içinde bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldürüldüğü bildirildi. Olayın ardından “terör saldırısı” soruşturması başlatıldığı aktarıldı.

56856856858

UKRAYNA MEDYASI SALDIRININ SBU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Ukrayna medyası, saldırıda Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky'nin öldürüldüğünü, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

458458

FÜZE SALDIRILARINDA EMRİ VEREN KOMUTAN

Suikasta uğrayan Trankovsky’nin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosu'na füzeleri ateşleme emri veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren komutan olarak “savaş suçlusu” olarak görüldüğü de kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna suikast
En Çok Okunan Haberler
5 kardeşin ölümünde '4 bin lira' dramı

5 kardeşin ölümünde '4 bin lira' dramı

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

Bahçeli mesaj mı veriyor? MHP'den çok konuşulacak bir paylaşım daha: "Vakit tamamdır! Söz konusu vatandır"

Bahçeli mesaj mı veriyor? MHP'den çok konuşulacak bir paylaşım daha: "Vakit tamamdır! Söz konusu vatandır"

Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu!

Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu!

Masaj yaptığı müşterisini tek hareketiyle felç etti

Masaj yaptığı müşterisini tek hareketiyle felç etti

Televizyonda babayı kelepçeli gören bakandan telefon

Televizyonda babayı kelepçeli gören bakandan telefon

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.