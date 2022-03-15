HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’yı şoke eden canlı yayın! Polis hemen gözaltına aldı…

Rusya’yı şoke eden canlı yayın! Polis hemen gözaltına aldı…

15.03.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken devlet televizyonu canlı yayınında dikkat çeken bir protesto yaşandı. Rusya devlet televizyonu "Kanal 1" ekranlarında spikerin arkasında stüdyoya giren bir haberci, "Propaganda'ya inanmayın, Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı pankart açtı. Kanal 1 Editörü Marina Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında bir çalışan, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto etti.

Rusya’nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıktı.

Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova elinde "Savaşa hayır. Propaganda'ya inanmayın, Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım" dedi.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istedi.

OVSYANNİKOVA GÖZALTINA ALINDI

Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Polislerin, Ovsyannikova'yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi.

Rusya’da insan hakları alanında çalışmalar yürüten OVD-Info sivil toplum kuruluşunun avukatları Dmitriy Zakhvatov ve Anastasya Kostova’nın ise, Ovsyannikova’nın avukatlığını üstlendiği belirtildi. Rusya’da faaliyet gösteren bir başka kuruluş olan Agora İnsan Hakları Grubu Başkanı Pavel Çikov ise, Marina Ovsyannikova’nın polis merkezinde tutulduğunu ve avukatlarla görüştürülmediğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek? Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?
Adıyaman'da deprem! Çevre iller de hissettiAdıyaman'da deprem! Çevre iller de hissetti
Mezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdiMezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vali'den tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış: Çok ayıp

Vali'den tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış: Çok ayıp

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Rusya'dan yeni karar! Gıda ürünlerine ihracat yasağı

Rusya'dan yeni karar! Gıda ürünlerine ihracat yasağı

NATO açıkladı! 30 bin asker, yüzlerce savaş gemisi ve uçak...

NATO açıkladı! 30 bin asker, yüzlerce savaş gemisi ve uçak...

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.