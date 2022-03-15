Rusya’yı şoke eden canlı yayın! Polis hemen gözaltına aldı…

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında bir çalışan, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto etti.

Rusya’nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıktı.

Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova elinde "Savaşa hayır. Propaganda'ya inanmayın, Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım" dedi.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istedi.

OVSYANNİKOVA GÖZALTINA ALINDI

Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Polislerin, Ovsyannikova'yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi.

Rusya’da insan hakları alanında çalışmalar yürüten OVD-Info sivil toplum kuruluşunun avukatları Dmitriy Zakhvatov ve Anastasya Kostova’nın ise, Ovsyannikova’nın avukatlığını üstlendiği belirtildi. Rusya’da faaliyet gösteren bir başka kuruluş olan Agora İnsan Hakları Grubu Başkanı Pavel Çikov ise, Marina Ovsyannikova’nın polis merkezinde tutulduğunu ve avukatlarla görüştürülmediğini açıkladı.



