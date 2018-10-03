Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak

3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Rusya Enerji Günleri Forumu başkent Moskova’da başladı. İlk gününde programa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih, OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, Siemens’in Rusya ve Orta Asya Başkanı Dietrich Möller başta olmak üzere pek çok önemli isim katıldı. Bu yıl “Enerji Verimliliği ve Enerji Geliştirme” teması ile yola çıkan forumun açılış konuşmasını yapan Putin, “Bu organizasyona dünyadan toplamda 9 bin 500 ile 10 bin kişi arasında katılım sağlandı. Katılım sağlayan seçkin ve uzman kişilerin tümüne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"ENERJİDE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Açıklamalarında Rusya’nın enerjideki konumundan bahseden Putin, “Bilindiği gibi Rusya dünyada enerji konusunda lider ülkelerden biri. Özellikle, petrol, kömür, elektrik üretimi ve doğalgaz üretimi alanlarda lider ülkeyiz. Rusya petrol üretiminde istikrarı sağlamak ve sanayi sektöründe sürdürülebilirlik için üzerine düşen tüm görevleri yerine getiriyor ve petrol ihracatçısı ülkelerle diyaloğu sürdürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.