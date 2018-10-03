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Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 20:28 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan petrol fiyatlarıyla ilgili Rusya’yı suçlayan ABD Başkanı Donald Trump’a sert çıkarak, “Eğer Trump artan petrol fiyatları ile ilgili suçlu aramak istiyorsa ona aynaya bakmasını söylerdim” dedi.

3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Rusya Enerji Günleri Forumu başkent Moskova’da başladı. İlk gününde programa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih, OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, Siemens’in Rusya ve Orta Asya Başkanı Dietrich Möller başta olmak üzere pek çok önemli isim katıldı. Bu yıl “Enerji Verimliliği ve Enerji Geliştirme” teması ile yola çıkan forumun açılış konuşmasını yapan Putin, “Bu organizasyona dünyadan toplamda 9 bin 500 ile 10 bin kişi arasında katılım sağlandı. Katılım sağlayan seçkin ve uzman kişilerin tümüne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"ENERJİDE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Açıklamalarında Rusya’nın enerjideki konumundan bahseden Putin, “Bilindiği gibi Rusya dünyada enerji konusunda lider ülkelerden biri. Özellikle, petrol, kömür, elektrik üretimi ve doğalgaz üretimi alanlarda lider ülkeyiz. Rusya petrol üretiminde istikrarı sağlamak ve sanayi sektöründe sürdürülebilirlik için üzerine düşen tüm görevleri yerine getiriyor ve petrol ihracatçısı ülkelerle diyaloğu sürdürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

"GAZ TÜKETİMİ 10 YILDA İKİYE KATLANDI"

Dünyada artan gaz taleplerine dikkat çeken Putin, “Hepimizin bildiği gibi dünyada sıvılaştırılmış gaz ticareti hacmi arttı. Son 10 yılda dünyada tüketim neredeyse 2 katına çıktı. Rusya, LNG piyasasının aktif katılımcısıdır. Yeni üretim ve yeni işleme tesisleri kuruyoruz. Örneğin Kuzey Denizi Rotasını da içerecek şekilde ulaşım altyapısının geliştirilmesi için stratejik planların uygulanması, Rus Arktik'teki gaz taşıyıcıları da dahil olmak üzere yıl boyunca gemi trafiğini organize etmeyi sağlayacak bir buzkıran filosu oluşturuyoruz” dedi.

"ÜLKENİN ELEKTRİK ŞEBEKESİ KOMPLEKSİNDE DİJİTAL ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ"

Rusya’nın diğer enerji alanlarındaki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Putin, "Dünyada bir başka enerji endüstrisi kömürdür. Birçok ülkenin kömür taleplerinin daha da fazla artacağını görüyoruz. Bu alan için Rusya’nın dinamik pazarda yer alması çok önemlidir. Bu alanda yeni stratejik kararlar aldık. Baykal sisteminin, Transsibir'in taşıma kapasitesini genişletiyoruz. Limanların kapasitesini artırarak kömür madenciliği merkezlerinin verimliliğini ve güvenliğini arttırmak için çalışıyoruz. Ve tabii ki, enerji endüstrisi de dahil olmak üzere, kömürün taşınması ve tüketimi için çevre dostu teknolojilere özel önem göstereceğiz. Rusya'da termal üretimin büyük ölçekli yenilenmesine devam edeceğiz. Ülkenin elektrik şebekesi kompleksinde dijital çözümler sunacağız” şeklinde konuştu.

"DONALD AYNAYA BAKSIN"

Konuşmasından sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih, OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo’nun da katıldığı forumda soruları cevaplayan Putin, kendisine yöneltilen soru üzerine Trump’ı sert bir şekilde eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki artış için Rusya’yı suçlamasına karşılık veren Putin, “Helsinki’de ABD Başkanı ile bir görüşmemiz gerçekleşti. Eğer Trump artan petrol fiyatları ile ilgili suçlu aramak istiyorsa ona aynaya bakmasını söylerdim” dedi. (İHA)

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Rusya ABD Donald Trump Vladimir Putin

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