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Rusya’yı SWIFT Sisteminden Çıkarmaya Destek Artıyor

26.02.2022 06:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika, Avrupa Birliği, Kanada ve İngiltere Rusya’yı SWIFT sisteminden, küresel bankalar arası ödeme sisteminden çıkartabileceklerini açıkladı. Açıklama, Almanya ve İtalya’nın bu konudaki duruşlarını yumuşatmasının ardından geldi. Almanya ve İtalya’nın Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkartılmasına karşı olduğu kamuoyuna yansımıştı. Amerikalı ve Avrupalı yetkililere göre böyle bir adım birkaç gün içinde gelebilir. Böyle bir adımla Rusya’nın ticareti ve Rus şirketlerinin iş yapması...

Rusya’yı SWIFT Sisteminden Çıkarmaya Destek Artıyor

Amerika, Avrupa Birliği, Kanada ve İngiltere Rusya’yı SWIFT sisteminden, küresel bankalar arası ödeme sisteminden çıkartabileceklerini açıkladı.

Açıklama, Almanya ve İtalya’nın bu konudaki duruşlarını yumuşatmasının ardından geldi.

Almanya ve İtalya’nın Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkartılmasına karşı olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Amerikalı ve Avrupalı yetkililere göre böyle bir adım birkaç gün içinde gelebilir.

Böyle bir adımla Rusya’nın ticareti ve Rus şirketlerinin iş yapması oldukça zorlaşacak.

SWIFT, bankalar arası güvenli mesaj sistemi ve uluslararası ticaretin mali açıdan en önemli mekanizması.

Batılı ülkeler Ukrayna işgali nedeniyle Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak için zamana karşı yarışıyor.

Daha önce böyle bir adıma karşı olduğunu belirten İtalya şimdi Rusya’yı SWIFT sisteminden çıkarmayı veto etmeyeceğini açıkladı.

İtalya gibi daha önce buna karşı olduğunu açıklayan Almanya da Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkartılmasına açık olduğunu ancak ülke ekonomisine sonuçları için bir değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama Almanya Maliye Bakanı Christian Linder’den geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Rusya’nın SWIFT sisteminden çıartılmasına güçlü destek verdiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da NATO’ya üye ülkelere Rusya’nın sistemden çıkartılması için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell SWIFT’le ilgili kararın gelecek günlerde alınabileceğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Rusya’nın SWIFT sisteminen çıartılmasının hala masada olduğunu kaydetti.

Amerikalı bir yetkili de Kiev’in düşmesi durumunda Batılı ülkelerin daha fazla yaptırımı yürürlüğe girebileceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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