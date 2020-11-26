Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre

Son yıllarda peş peşe yeni silahlarını dünyaya tanıtan Rusya, aradan bir ay geçmeden aynı üste yeni bir füze test etti. Görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyon kanalı Zvezda TV'de yayınlandı.

Anti-balistik füze sistemi bir önceki denemede olduğu gibi Kazakistan'daki Sarı Şagan üssünden ateşlendi, Savunma Bakanlığı testin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Rus Uzay Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Andrei Demin, testte hedefini vuran yeni füze savunma sisteminin hava saldırılarından korunmak için tasarlandığını söyledi.

Rus medyası, füzenin saniyede dört kilometre hıza ulaştığını duyurdu. Yayınlanan görüntülerde füzenin göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

Rusya, geçen ay da henüz adı duyurulmayan bir füzenin test görüntülerini yayınlamıştı. Rusya Uzay Hava Kuvvetleri, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonunda ateşlenen anti-balistik füzenin başarıyla test edildiğini ve hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

Uzay Hava Kuvvetleri anti-balistik füzeler komutanı tümgeneral Sergey Grabçuk, özel görüntüleri servis edilen bir dizi testin güvenli bir şekilde yapıldığını söylemişti. Rus medyası, söz konusu Sara Şagan üssünde son olarak 2 Temmuz 2019 tarihinde bir füze denemesi gerçekleştirildiğini bildirmişti.

