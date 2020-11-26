HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre

Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre

26.11.2020 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre

Bir ayı doldurmadan aynı üsten ateşlenen anti-balistik füzenin görüntüleri şok etkisi yarattı, hedefi vuran füzenin göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

Son yıllarda peş peşe yeni silahlarını dünyaya tanıtan Rusya, aradan bir ay geçmeden aynı üste yeni bir füze test etti. Görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyon kanalı Zvezda TV'de yayınlandı.

Anti-balistik füze sistemi bir önceki denemede olduğu gibi Kazakistan'daki Sarı Şagan üssünden ateşlendi, Savunma Bakanlığı testin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Rus Uzay Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Andrei Demin, testte hedefini vuran yeni füze savunma sisteminin hava saldırılarından korunmak için tasarlandığını söyledi.

Rus medyası, füzenin saniyede dört kilometre hıza ulaştığını duyurdu. Yayınlanan görüntülerde füzenin göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

Rusya, geçen ay da henüz adı duyurulmayan bir füzenin test görüntülerini yayınlamıştı. Rusya Uzay Hava Kuvvetleri, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonunda ateşlenen anti-balistik füzenin başarıyla test edildiğini ve hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

Uzay Hava Kuvvetleri anti-balistik füzeler komutanı tümgeneral Sergey Grabçuk, özel görüntüleri servis edilen bir dizi testin güvenli bir şekilde yapıldığını söylemişti. Rus medyası, söz konusu Sara Şagan üssünde son olarak 2 Temmuz 2019 tarihinde bir füze denemesi gerçekleştirildiğini bildirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Rusya’da 6 aylık bebek susuzluktan öldüRusya’da 6 aylık bebek susuzluktan öldü
13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

En Çok Okunan Haberler

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

'Putin'in temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı var'

'Putin'in temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı var'

Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı

Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı

İngiltere’nin en pahalı boşanma davasında Google kararı çıktı

İngiltere’nin en pahalı boşanma davasında Google kararı çıktı

Rusya’da 6 aylık bebek susuzluktan öldü

Rusya’da 6 aylık bebek susuzluktan öldü

Korona daha hızlı yayılmak için insan davranışlarını manipüle edebilir

Korona insan davranışlarını manipüle edebilir!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.