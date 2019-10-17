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‘Rusya YPG ya da PKK’nın Sınırda Olmayacağı Sözünü Verdi’ 

17.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya’nın YPG ya da PKK’nın sınırda olmayacağı sözünü verdiğini açıkladı. Çavuşoğlu bu açıklamasını İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptı

‘Rusya YPG ya da PKK’nın Sınırda Olmayacağı Sözünü Verdi’ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya’nın YPG ya da PKK’nın sınırda olmayacağı sözünü verdiğini açıkladı. Çavuşoğlu bu açıklamasını İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptı.

Dışişleri Bakanı, "Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" dedi.

"Bu terör örgütü ABD'yi, Rusya'yı, rejimi kullanıyor. Son derece çıkarcılar. Kendi çıkarları için herkesi kullanabilirler" diye konuşan Çavuşoğlu, "Astana süreci garantörü olarak diğer taraflarla da görüşüyoruz. Rusya ve İran rejimin garantörü, biz ise muhalefetin garantörüyüz. Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla ilgili olarak ise "ABD'nin mektubuna veya söylemine yanıtımızı verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle müzakere edilemeyeceğini söyledi. Dün Başkan Trump PKK'nın IŞİD'den kötü olduğunu söyledi. Bizim için ikisi arasında bir fark yok" dedi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla ilgili olarak da konuştu. Dışişleri Bakanı BBC’ye verdiği mülakatta, "ABD'nin mektubuna veya söylemine yanıtımızı verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle müzakere edilemeyeceğini söyledi. Dün Başkan Trump PKK'nın IŞİD'den kötü olduğunu söyledi. Bizim için ikisi arasında bir fark yok" dedi.

Rusya insani durumdan endişeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Suriye’nin Türkiye’yle sınır bölgesinde kontrolü ele alması gerektiğini belirtti.

Moskova’dan Türkiye’nin operasyonuyla ilgili bir açıklama da Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’dan geldi.

Peskov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki insani durumdan endişeli olduklarını belirtti.

Peskov, Moskova’nın özellikle mülteci durumundan endişelendiğini kaydetti.

Kremlin sözcüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki hareketlerini Salı günü Soçi’de görüşeceklerini de vurguladı.

Peskov, Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupla ilgili de konuştu.

Kremlin sözcüsü, mektuptaki tonun bir hayli alışılmadık olduğunu kaydetti.

Peskov, “Bir devlet başkanından bir devlet başkanına böyle bir dille genelde karşılaşmazsınız’’ dedi.

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