HABER

Rusya Yunanistan’ın S-300’lerini yenileyecek

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

Rusya’nın daha önce Yunanistan’a sattığı S-300 füze savunma sistemlerinin yenilenmesine dair Rusya ile Yunanistan’ın anlaşmaya vardığı bildirildi.Yunanistan’ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile Rusya’nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, başkent Atina’da bulunan Yunanistan Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Rusya’nın daha önce Yunanistan’a sattığı S-300 füze savunma sistemlerinin yenilenmesine dair Rusya ile Yunanistan’ın anlaşmaya vardığı bildirildi.
Yunanistan’ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile Rusya’nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, başkent Atina’da bulunan Yunanistan Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmede Yunanistan’da bulunan Rus yapımı S-300 füze savunma sistemlerinin modernizasyonu konusu ele alındı. Gerçekleşen görüşmede S-300’lerin modernize edilmesi ve TOR-M1 HSS savunma sistemleri ile desteklenmesi kararına varıldı. Bu doğrultuda Yunanistan’da bulunan S-300’ler Rusya’ya gönderilecek. Rusya ise modernizasyon tamamlanma operasyonunun ardından Yunanistan’a S-300 ve TOR-M1 HSS sistemlerini geri gönderecek.

PARTNERAylık kirası 40 bin lira...Aylık kirası 40 bin lira...
Tarlaya uçan traktörün altında kalan 2 kişi öldüTarlaya uçan traktörün altında kalan 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.