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  4. Rusya Zehirlenen Navalny'nin Tıbbi Verilerinin Kendisine Verilmesini İstiyor

Rusya Zehirlenen Navalny'nin Tıbbi Verilerinin Kendisine Verilmesini İstiyor

09.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı zehirlediği gerekçesiyle tedavisi Almanya’da devam eden muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin tıbbi kayıtlarının kendileriyle de paylaşılması konusunda Almanya’ya uyarıda bulundu

Rusya Zehirlenen Navalny'nin Tıbbi Verilerinin Kendisine Verilmesini İstiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı zehirlediği gerekçesiyle tedavisi Almanya’da devam eden muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin tıbbi kayıtlarının kendileriyle de paylaşılması konusunda Almanya’ya uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Navalny’nin sağlık durumu ve tedavisine ilişkin bilgilerin Rusya’yla paylaşılması konusunda Almanya’nın süreci yavaşlattığı suçlamasında bulundu.

Yapılan açıklamada bu bilgilerin kendileriyle paylaşılmamasının Rusya’nın Navalny’ye ne olduğuna dair yürüttükleri soruşturmaya engel olduğu ifade edildi.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Sibirya’dan Moskova’ya uçuşu sırasında uçakta fenalaşması üzerine hastanede tedavi alınmıştı. Navalny’nin yakınları muhalif siyasetçinin havalimanında içtiği çayına bir madde karıştırılmış ve zehirlenmiş olabileceğini öne sürmüşlerdi. Daha sonra tedavisi için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de çağrısıyla Almanya’ya götürülen Navalny’nin zehirlenmiş olduğu açıklandı.

Kremlin Rus muhalif siyasetçinin zehirlenmesiyle ilgileri olabileceği iddiasını başında bu yana reddediyor. Avrupa Birliği de Navalny’nin zehirlenmesi konusunda Rusya’nın süratle bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulunmuştu.

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