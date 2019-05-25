Rusya’da 100 bin ton Türk ve Polonya elması için operasyon yapıldı

Rusya’ya Belarus üzerinden giren Türk ve Polonya malı 100 bin ton elmanın ele geçirilerek imha edildiği açıklandı.

Rusya tarafından alınan kararla Belarus üzerinden üçüncü bir ülkenin tarımsal ürünlerinin ülkeye alınması yasaklanmıştı. Bu kapsamda yapılan operasyonla Rusya’ya Belarus üzerinden giren Türk ve Polonya malı 100 bin ton elmanın ele geçirilerek imha edildiği açıklandı.

Rusya tarafından geçtiğimiz Mart ayında alınan kararda Belarus üzerinden üçüncü bir ülkenin tarımsal ürünlerinin ülkeye alınmasına yasak getirilmişti. Karardan beri yapılan operasyonlarda Belarus’tan Rusya’ya kaçak yollarla sokulan ve aralarında Türk menşei olan tarım ürünleri ele geçirilmiş ve bu ürünler imha edilmişti. Rusya’nın kuzeybatısında bulunan Pskov bölgesinde bölgenin gümrük ekiplerince alınan ihbar doğrultusunda 3 tıra operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda tırların tümünde kasalar dolusu elmalar tespit edildi.

Elmaların tümü imha edildi

Yapılan operasyonda ele geçirilen 3 tır dolusu elma ele geçirildikten sonra Belarus’tan sahte evraklar düzenlenerek geçirilen elmaların Türkiye ve Polonya’dan Belarus’a gönderildiği buradan da Rusya’ya sokulmaya çalışıldığı öğrenildi. Yapılan açıklamada elmaların toplam 103 bin 500 kilogram ağırlığında olduğu ve piyasa değerlerinin 5 milyon 175 bin Rus rublesi değerinde olduğu belirtildi. Elmalar üzerinde yapılan incelemeden sonra tümünün ekipler tarafından imha edildiği öğrenildi.

