Rusya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Rusya’nın başkenti Moskova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın ev sahipliğinde yapılan törene Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Törende tüm şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve 15 Temmuz’da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Büyükelçilik binasında tören sonrasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz’da darbe girişimi esnasında yaşananları aktaran fotoğrafları sergilendi.

Büyükelçi Samsar, törende yaptığı konuşmada, "FETÖ liderliği tarafından planlanan örgütün ordu içindeki uzantılarını teşkil eden üniformalı teröristlerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin Türkiye’nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı ve devletin varlığına yönelik en ciddi başkaldırı olduğunu" anımsattı.

Türk Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların gayretiyle dünya kamuoyunun her geçen gün bu hain terör örgütünün gerçek yüzünü daha iyi gördüğünü belirten Samsar, “Rus dostlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. FETÖ’nün yurt dışı yapılanması ile mücadele halihazırda en önemli gündem maddelerinden biridir.” dedi.