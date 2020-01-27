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17. kattan düşüp arabaya çakıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Rusya’da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyinde bulunan Yaroslav şehrinde 19 katlı bir binanın 17. katında bulunan dairede ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Daria Razheva, sabah saatlerinde balkona çıktı.

Soğuk hava nedeniyle balkonun zemininde oluşan buzu fark etmeyen Razheva, balkondan kayarak aşağı düştü.

  1. kattan binanın önünde bulunan bir arabanın arka kısmına düşen Razheva, olay yerinde hayatını kaybetti.

Etrafta duyulan ses üzerine aracın üzerine düşen kızı fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Yapılan incelemelerde 13 yaşındaki Daria Razheva’nın kesin düşme nedeninin, ’buzlanan zeminde kayma’ olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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