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Rusya’da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9’uncu kattan yere çakıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Rusya’da bir inşaatın 9’uncu katında çalışan 2 inşaat işçisi iskelenin çökmesi sonucu aşağı düştü. Korkunç anlar kameralar tarafından anbean böyle görüntülendi.

Rusya’ya bağlı Dağıstan’ın Derbent şehrinde bir apartman inşaatında çalışan inşaat işçileri binanın 9’uncu katında dış cephe çalışması gerçekleştiriyordu. Binanın dışında kurulan iskele bir süre sonra büyük bir şiddetle çöktü. İskelede duran ve binanın 9’uncu katında çalışma yapan işçiler iskele çökmesiyle birlikte yere çakıldı. Yaşanan kazanın ardından inşaatta çalışan birçok işçi aşağıya düşen 2 işçiyi kurtarmaya koştu.

İskelenin çökmesiyle 9’uncu kattan düşen işçiler hastaneye kaldırılırken her 2 işçinin kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.
Yaşanan kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada inşaat sorumlularının ifadelerinin alınmaya başlandığı açıklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Iskele inşaat işçisi

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